Ferguson s-a distrat cu translatorul Otelului

Antrenorul celor de la Manchester United, Sir Alex Ferguson, s-a distrat copios la conferinta de presa ce a precedat meciul cu Otelul Galati, din Liga Campionilor.

Celebrul tehnician a ras de translatorul pus la dispozitie de campioana Romaniei, acesta fiind evident depasit de situatie.

Conform OnlineSport, Ferguson a fost intrebat, in limba engleza, ce parere are de suspendarea lui Rooney de la echipa nationala. Tehnicianul a raspuns, insa translatorul a intrat in scena si l-a rugat sa ii repete intrebarea.

Antrenorul lui United i-a raspuns, razand, dar translatorul i-a cerut sa ii repete si raspunsul acordat jurnalistilor. "Trebuia sa invat cumva romana?", a reactionat Ferguson.

Lucrurile nu s-au oprit aici caci translatorul celor de la Otelul a iesit din nou in evidenta in momentul in care Sir Alex a fost intrebat de meciul cu Liverpool, el solicitand repetarea intrebarii spre amuzamentul intregii sali.

Printre zambete, care ironice, care compatimitoare, Sir Alex Ferguson a anuntat ca Wayne Rooney va fi titular in meciul cu Otelul, intalnire pe care o considera la fel de importanta ca cea cu Liverpool, jucata in weekendul trecut.

Intalnirea dintre Otelul Galati si Manchester United, din grupele Ligii Campionilor, se va disputa marti, de la ora 21.45, si va fi transmisa in format LIVE Text pe site-ul Ziare.com.