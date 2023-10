Sirenele au sunat în mai multe orașe de la granița cu Gaza. O casă din localitatea Sderot, lovită de rachetă VIDEO

Alerte de avertizare pentru tiruri cu rachete au sunat duminică dimineaţă în mai multe oraşe de la graniţa cu Gaza, inclusiv la Sderot, care în prezent este evacuat înainte de o posibilă operaţiune terestră a armatei israeliene în Gaza, relatează Times of Israel.

În regiune se aud explozii fie de la impactul rachetelor, fie de la interceptarea de către sistemul de apărare antirachetă al Israelului.

O rachetă a lovit o casă din Sderot şi a provocat un incendiu, dar deocamdată nu sunt informaţii despre eventuale victime.

Marea majoritate a celor 30.000 de locuitori din Sderot au părăsit oraşul după o săptămână de tiruri cu rachete trase dinspre Fâşia Gaza, care au provocat numeroase pagube şi victime civile.

According to the municipality, the rocket landed in Sderot, causing a fire. pic.twitter.com/VVoBWEUFEy

Primarul Alon Davidi a anunţat că statul va finanţa şederea locuitorilor din Sderot în hoteluri cel puţin pentru săptămâna următoare, potrivit Jerusalem Post.

WATCH: The moment when Israeli parliament member @dannydanon was doing a tour with diplomats from around the world, and rocket alert sirens went off in Israel's southern city of Sderot pic.twitter.com/im6Di8nGTI