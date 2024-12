Cel puțin 25 de oameni au murit după ce avioanele rusești și siriene au bombardat teritoriul rebelilor sirieni. Cine este generalul demis de Putin VIDEO

Cel puţin 25 de oameni au fost ucise în nord-vestul Siriei în lovituri aeriene efectuate de guvernul sirian şi de Rusia, a declarat luni dimineaţă, 2 decembrie, serviciul de salvare condus de opoziţia siriană, cunoscut sub numele de „Căştile Albe”, relatează Reuters.

Avioane ruseşti şi siriene au lovit duminică oraşul Idlib din nordul Siriei, controlat de rebeli, au declarat surse militare, în timp ce preşedintele Bashar al-Assad a promis să zdrobească insurgenţii care au pătruns în oraşul Alep.

De asemenea, armata siriană a declarat că a recucerit mai multe oraşe pe care rebelii le-au luat în ultimele zile.

Rezidenţii au declarat că un atac a lovit o zonă rezidenţială aglomerată din centrul oraşului Idlib, cel mai mare oraş dintr-o enclavă rebelă de lângă graniţa cu Turcia, unde aproximativ patru milioane de oameni trăiesc în corturi şi locuinţe improvizate. Cel puţin şapte persoane au fost ucise şi zeci au fost rănite, potrivit salvatorilor de la faţa locului.

Armata siriană şi aliatul său, Rusia, spun că ţintesc ascunzătorile grupurilor de insurgenţi şi neagă că ar fi atacat civili.

Potrivit Căştilor Albe, zece copii se numără printre morţii atacurilor aeriene de duminică din Idlib şi din împrejurimi şi asupra altor ţinte din teritoriul controlat de rebeli în apropiere de Alep.

Bilanţul total al victimelor atacurilor siriene şi ruse de la 27 noiembrie a ajuns la 56 de morţi, inclusiv 20 de copii, a adăugat grupul într-o declaraţie pe X. Reuters nu a putut confirma în mod independent relatările de pe câmpul de luptă.

Insurgenţii sunt o coaliţie de grupuri armate laice principale susţinute de Turcia, împreună cu Hayat Tahrir al-Sham, o grupare islamistă care a fost desemnată drept grup terorist de către SUA, Rusia, Turcia şi alte state.

Într-o declaraţie comună, Statele Unite, Franţa, Germania şi Marea Britanie au solicitat „dezescaladarea de către toate părţile şi protecţia civililor şi a infrastructurii pentru a preveni noi strămutări şi perturbarea accesului umanitar”.

Insurgenţii au preluat controlul asupra întregii provincii Idlib în ultimele zile, fiind cel mai îndrăzneţ atac al lor din ultimii ani într-un război civil în care liniile de front au fost în mare parte îngheţate din 2020. Ei au pătruns, de asemenea, în oraşul Alep, la est de Idlib, vineri seara, forţând armata să-şi părăsească poziţiile.

În comentarii publicate pe mass-media de stat, Assad a declarat: „Teroriştii cunosc doar limbajul forţei şi acesta este limbajul cu care îi vom zdrobi”.

Armata siriană a declarat că zeci de soldaţi ai săi au fost ucişi în luptele din Alep.

A somber scene as #WhiteHelmets rescue teams recover bodies and provide medical aid to the injured following airstrikes by Syrian regime warplanes on the northern neighborhood of #Idlib this afternoon, Sunday, December 1.#Syria pic.twitter.com/6GCl1tQMT6