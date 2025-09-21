Siria organizează primele alegeri parlamentare după înlăturarea regimului Assad. Țara a trecut prin 14 ani de război civil

Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 21 Septembrie 2025, ora 20:31
330 citiri
Siria organizează primele alegeri parlamentare după înlăturarea regimului Assad. Țara a trecut prin 14 ani de război civil
Ahmed al-Shara, preşedintele Siriei FOTO X/@veroveronique1

Siria va organiza primele alegeri parlamentare sub noua administrație islamistă la 5 octombrie, a anunțat duminică agenția de știri SANA.

Se așteaptă ca noul parlament să pună bazele unui proces democratic mai amplu, după înlăturarea fostului președinte Bashar al-Assad în decembrie anul trecut, după aproape 14 ani de război civil. Criticii spun că sistemul actual nu asigură o participare suficientă a grupurilor minoritare.

De asemenea, va avea sarcina de a aproba legislația menită să revizuiască decenii de politici economice controlate de stat și să ratifice tratate care ar putea remodela alianțele de politică externă ale Siriei.

Votul pentru Adunarea Populară, formată din 210 membri, va avea loc „în toate circumscripțiile electorale”, a declarat SANA, chiar dacă comisia electorală a anunțat luna trecută că votul va fi amânat în trei provincii din motive de securitate.

O treime din locurile din Adunarea Populară vor fi numite de președintele Ahmed al-Sharaa.

Siria a declarat inițial că alegerile vor avea loc în septembrie și că votul în Sweida – care a fost martorul unor ciocniri în iulie între luptătorii druzi și triburile beduine sunnite – precum și în provinciile Hasaka și Raqqa, care sunt parțial controlate de Forțele Democratice Siriene Kurde, va fi amânat.

În martie, Siria a emis o declarație constituțională pentru a ghida perioada de tranziție sub conducerea Sharaa. Documentul păstrează un rol central pentru legea islamică, garantând în același timp drepturile femeilor și libertatea de exprimare. Cu toate acestea, a stârnit îngrijorări cu privire la concentrarea puterii în rândul conducerii islamiste a țării.

Cum ar putea arăta oferta politică la viitoarele alegeri parlamentare. Creștere masivă a conservatorilor. Pe cine se bazează progresiștii
Cum ar putea arăta oferta politică la viitoarele alegeri parlamentare. Creștere masivă a conservatorilor. Pe cine se bazează progresiștii
Rolul partidelor vechi, tradiționale, se apropie de final, anunță tot mai frecvent diverși politologi. În SUA, lupta se poartă între politicienii considerați progresiști, cu Biden, Harris...
Partidul Maiei Sandu conduce detașat în opțiunile de vot pentru alegerile din 28 septembrie. Dar peste un sfert dintre cetățenii Republicii Moldova nu sunt încă deciși - SONDAJ
Partidul Maiei Sandu conduce detașat în opțiunile de vot pentru alegerile din 28 septembrie. Dar peste un sfert dintre cetățenii Republicii Moldova nu sunt încă deciși - SONDAJ
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), cel care o susține pe președinta Maia Sandu, conduce detașat în preferințele alegătorilor din Republica Moldova, în perspectiva alegerilor...
#Siria, #alegeri parlamentare, #Bashar al Assad , #Siria
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"M-a socat". A primit un mesaj scandalos, dupa gestul facut in fata a 34.000 de oameni
ObservatorNews.ro
Momentul in care un sofer congolez darama refugiul de tramvai si se opreste intr-o casa de pariuri, in Chitila
DigiSport.ro
Cel mai bun! Ce a facut Ianis Hagi la primul meci ca titular in Turcia + Nota primita la final

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Putin reînvie „Intervision”, rivalul sovietic al Eurovisionului. A câștigat interpretul din Vietnam, cunoscut pentru o melodie homoerotică. Rusul a cerut să nu fie votat VIDEO
  2. Nou record de viteză, stabilit de un Ferrari pe puntea portavionului Italiei. Ce viteză a putut atinge mașina cu motor V8 hibrid. „Poate fi foarte periculos” VIDEO
  3. Siria organizează primele alegeri parlamentare după înlăturarea regimului Assad. Țara a trecut prin 14 ani de război civil
  4. Presupusa legătură între administrarea de paracetamol pe durata sarcinii și autism. Casa Albă pregătește un anunț „foarte important”
  5. Donald Trump promite să apere Polonia și țările baltice de ruși. „Nu ne place”
  6. Numerele câștigătoare la Loto 6/49 de duminică, 21 septembrie. La cât a ajuns reportul
  7. Rusia ar vrea să declanșeze al Treilea Război Mondial înainte de Crăciun. Dezvăluirile unui general rus dezertor
  8. Premierul Starmer, pus la punct după ce a recunoscut în numele Marii Britanii statul Palestina: „Absolut catastrofal. Nu are niciun plan pentru țară!”
  9. Revolta Israelului, după ce Marea Britanie, Canada și Australia au recunoscut statul Palestina: „Nu promovează pacea!”
  10. Televiziunea de stat rusă promovează teoria că Trump ar fi plănuit uciderea lui Charlie Kirk. „Voi continua să mă gândesc”