Regimul Bashar din Siria, alungat de la putere după mai bine de 50 de ani. Bătălia pentru supremație în Orientul Mijlociu, resetată

După ce rebelii sirieni au preluat controlul asupra capitalei Damasc și prin extensie asupra Siriei, o luptă brutală este așteptată pentru remodelarea regiunii, o luptă aprinsă pe 7 octombrie 2023, prin atacul condus de Hamas asupra Israelului, scrie The New York Times.

Principalele puteri regionale — Israel, Iran și Turcia — au toate un interes în rezultatul acestei lupte, ceea ce înseamnă că undele de șoc vor afecta nu doar Orientul Mijlociu, ci și puteri globale precum Statele Unite și Rusia.

Dacă războiul din Gaza este cea mai gravă manifestare de până acum a disputei aparent de nerezolvat între Israel și Palestina, care a implicat grupul armat libanez Hezbollah, analiștii consideră că lupta pentru Siria este o luptă mult mai importantă pentru dominarea unui punct de intersecție regional care influențează întregul Orient Mijlociu.

„Siria este barometrul pentru cum se schimbă dinamica puterii în regiune,” a spus Mona Yacoubian, șefa Centrului pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord al Institutului pentru Pace din Statele Unite din Washington. „Se află într-o perioadă de haos o regiune care deja este în flăcări, ” spune aceasta.

Strategii Israelului se referă la Siria ca fiind „hub-ul hub-urilor,” care a servit drept canal de aprovizionare cu bărbați și arme către locuri precum sudul Libanului. Acolo, Hezbollah, principalul aliat regional al Iranului, a avut influență înainte ca Israelul să decimeze rândurile grupului prin asasinarea liderului său de lungă durată și a multora dintre cei mai importanți comandanți ai săi. Israelul a lansat, de asemenea, atacuri directe asupra apărării antiaeriene strategice din Iran.

The regime of Bashar al-Assad has fallen in Syria

The group Hay'at Tahrir al-Sham has taken control of Damascus, the Syrian capital. Gunfire is heard in the streets, and prisoners are being released from jails.

