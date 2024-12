Gropile comune siriene expun „maşinăria morţii” sub Assad. Peste 100.000 de victime, începând din 2013. „Nu am mai văzut aşa ceva de la nazişti încoace” FOTO/VIDEO

Un procuror internaţional pentru crime de război a declarat, marţi, 17 decembrie, că dovezile apărute în gropile comune din Siria au scos la iveală o „maşinărie a morţii” gestionată de stat sub conducerea liderului răsturnat Bashar al-Assad, în cadrul căreia a estimat că peste 100.000 de persoane au fost torturate şi ucise începând din 2013, transmite Reuters.

După ce a vizitat două gropi comune din oraşele Qutayfah şi Najha de lângă Damasc, fostul ambasador al SUA pentru crime de război, Stephen Rapp a spus că sunt cu siguranță 100.000 de persoane dispărute și torturate până la moarte.

„Avem cu siguranţă mai mult de 100.000 de oameni care au dispărut şi au fost torturate până la moarte în această maşinărie. Nu am prea multe îndoieli cu privire la aceste numere, având în vedere ceea ce am văzut în aceste gropi comune”, a declarat Stephen Rapp.

„Chiar nu am mai văzut aşa ceva de la nazişti încoace”, a mai declarat Rapp, care a condus urmărirea penală la tribunalele pentru crime de război din Rwanda şi Sierra Leone şi care colaborează cu societatea civilă siriană pentru a documenta dovezile crimelor de război şi ajută la pregătirea oricăror eventuale procese.

”De la poliţia secretă care a luat oameni de pe străzi şi din casele lor, la temnicerii şi anchetatorii care i-au înfometat şi torturat până la moarte, la şoferii de camioane şi de buldozere care le-au ascuns cadavrele, mii de oameni au lucrat în acest sistem de ucidere”, a declarat Rapp.

”Vorbim despre un sistem de teroare de stat, care a devenit o maşinărie a morţii”, a mai spus oficialul.

Se estimează că sute de mii de sirieni au fost ucişi din 2011, când represiunea lui Assad împotriva protestelor împotriva sa a degenerat într-un război la scară largă.

Atât Assad, cât şi tatăl său, Hafez, care l-a precedat în funcţia de preşedinte şi a murit în 2000, au fost acuzaţi de mult timp de grupurile pentru drepturile omului şi de guverne de execuţii extrajudiciare pe scară largă, inclusiv execuţii în masă în cadrul sistemului penitenciar al ţării şi de utilizarea armelor chimice împotriva poporului sirian.

Assad, care s-a refugiat la Moscova, a negat în mod repetat că guvernul său a comis încălcări ale drepturilor omului şi i-a descris pe detractorii săi drept extremişti.

Şeful organizaţiei de apărare siriană Syrian Emergency Task Force, cu sediul în SUA, Mouaz Moustafa, care a vizitat, de asemenea, Qutayfah, la 40 km nord de Damasc, a estimat că cel puţin 100.000 de cadavre au fost îngropate numai acolo.

75,000 bodies in 150 mass graves have been discovered in Al-Hussainiya, Damascus behind the Presidential Conference Palace

These bodies are of Syrians murdered by Assad

UN 🇺🇳 dignitaries were being wined and dined on top of the murdered Syrians bodies

pic.twitter.com/BCX7tQa7zg