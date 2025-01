Sângerosul lider cecen Ramzan Kadîrov, colacul de salvare al lui Putin pentru menținerea bazelor militare rusești din Siria

După căderea regimului lui Bashar al-Assad, Kremlinul încearcă să facă tot posibilul pentru a-și menține bazele militare în Siria. Iar sângerosul lider al Ceceniei, Ramzan Kadîrov, a devenit un colac de salvare în această chestiune pentru Vladimir Putin, scrie Zerkalo Nedeli.

„După prăbușirea regimului lui Bashar al-Assad, Kremlinul face tot posibilul pentru a-și menține bazele militare în Siria. Poziția noii conduceri siriene ar putea împiedica acest lucru: În ultimii nouă ani, Rusia a bombardat constant pozițiile organizației militante Hayat Tahrir al-Sham, care a preluat acum puterea în țară. Pentru a continua să controleze Siria, un punct-cheie pentru logistica rusă pe drumul spre Africa și Orientul Mijlociu, Putin profită de orice ocazie. Liderul cecen Ramzan Kadîrov a devenit un astfel de pai pentru el”, scrie publicația.

Potrivit Novaia Gazeta Europe, Kadîrov trebuie să stabilească relații între guvernul rus și Hayat Tahrir al-Sham și să se asigure că bazele militare rusești rămân în Siria. În schimb, Putin l-a sprijinit pe șeful Ceceniei în conflictul privind magazinul online Wildberries care a izbucnit la începutul toamnei. Atunci s-a aflat despre un acord de fuziune a celei mai mari piețe online din Rusia, Wildberries, deținută de cuplul Vladislav Bakalciuk și Tatiana Bakalciuk (acum Kim), cu operatorul de publicitate Russ, al cărui principal beneficiar ar fi fost miliardarul și senatorul din Daghestan (componentă a Federației Ruse) Suleiman Kerimov.

„În ciuda faptului că acordul a fost aprobat de Putin, Vladislav Bakalciuk s-a opus fuziunii și s-a adresat lui Kadîrov pentru ajutor. Ca urmare, au avut loc evenimente care au adus Caucazul de Nord în pragul unei confruntări armate”, scrie zn.ua.

În special, după împușcăturile din 18 septembrie de la sediul Wildberries din Moscova și moartea unor gărzi de corp ingușe, Kadîrov a declarat răzbunare sângeroasă împotriva lui Kerimov, precum și a deputaților Dumei de Stat Rizvan Kurbanov și Bekhan Barakhoiev, care au fost acuzați că au încercat să o tentativă de asasinat asupra șefului Ceceniei. După aceea, conducerea Daghestanului și liderii clanurilor din Daghestan au „semnat” în mod demonstrativ pentru Kerimov. În fapt, cele două tabere și-au declarat război.

„Moscova trebuie acum să rezolve urgent problema bazelor militare siriene, iar dacă Kadîrov reușește, niciun Wildberries nu va fi cruțat”, a declarat o sursă pentru Novaia Gazeta Europe.

Ce câștigă Kadîrov

În plus, dacă bazele rusești rămân în Siria, Kadîrov ar putea primi o participație în afacerea de exploatare a aurului a senatorului Suleiman Kerimov. Aceasta va fi un fel de plată pentru daunele morale care i-ar fi fost cauzate de Kerimov în timpul conflictului pentru Wildberries.

Kadîrov are o anumită influență în lumea arabă datorită proiectelor comune de investiții, participării la restaurarea sanctuarelor islamice și existenței unei diaspore cecene extinse. În același timp, Nikita Smaghin, expert la Carnegie Endowment for International Peace din Berlin, a observat că „în general, șansele Rusiei de a rămâne în Siria sub noul guvern nu par atât de mici”.

„Multe vor depinde de cât de interesat va fi Hayat Tahrir al-Sham de prezența militară rusă ca alternativă la influența Turciei și a Statelor Unite”, scrie zn.ua.

În același timp, legăturile liderului cecen cu arabii ar putea să nu se ridice la înălțimea așteptărilor. În plus, nu toată lumea de la Kremlin este mulțumită „de faptul că Ramzan Kadîrov se simte din nou special și important”.

„Între timp, comunitatea experților nu exclude faptul că Putin l-ar fi putut instrui pe Kadîrov să stabilească contacte informale cu un membru NATO, cum ar fi Turcia. Mai mult, mulți cred că el ar trebui să discute cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan, deoarece Ankara este cea care și-a consolidat poziția în Siria”, notează zn.ua.

În același timp, surse rusești susțin că șeful adjunct al Administrației Prezidențiale ruse Serghei Kiriienko „caută în mod activ un alt negociator pentru a rezolva problema siriană“.

Liderul grupului islamist Hayat Tahrir al-Sham (HTS) și liderul de facto al Siriei, Ahmed al-Sharaa, a declarat că, după răsturnarea regimului Bashar al-Assad, noul guvern nu a dorit să strice relațiile cu Rusia. El a numit Rusia „a doua cea mai puternică țară din lume” și a declarat „interesele strategice” ale Siriei cu Moscova.

Bloomberg a scris că Moscova este aproape de a încheia un acord cu noul guvern sirian pentru a-și păstra bazele militare importante. Rusia dorește ca trupele sale să rămână în portul naval Tartus și în baza aeriană Hmeymim.

