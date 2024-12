Liderul rebelilor s-a adresat sirienilor dintr-o moschee din Damasc, după ce președintele Assad a fugit

Liderul rebelilor sirieni, Abu Mohammed al-Jawlani, s-a adresat, duminică, 8 decembrie, mulțimii dintr-o moschee din Damasc, la câteva ore după ce fostul președinte sirian Bashar al-Assad a părăsit capitala.

Grupul lui Jawlani, Hay'at Tahrir al-Sham, a pătruns în capitala siriană în acest weekend, când forțele lui Assad s-au prăbușit, El a spus oamenilor - că „această victorie este pentru toți sirienii”.

La momentul intrării în această moschee emblematică situată în Oraşul Vechi în Damasc, liderul grupării islamiste radicale Tahrir al-Sham a fost primit de o mulţime care scanda ”Allah Akbar” (Allah e mare), potrivit unor înregistrări video postate pe reţele de socializare.

Rebelii islamişti sirieni anunţă instituirea unei interdicţii de circulaţie începând de duminică după-amiaza şi până luni în zori, la câteva ore după ce au cucerit capitala siriană de la forţele şui Bashar al-Assad, relatează AFP.

Facţiunile rebele conduse de către islamişti radicali din cadrul grupării Hayat Tahrir al-Sham (HTS) anunţă pe canalul lor Telegram o ”interdicie de circulaţie la Damasc de duminică, de la ora (locală) 16.00 (15.00, ora României), şi până luni, la ora (locală) 5.00 (4.00, ora României)”.

Rebelii au anunţat sosirea liderului lor, Abu Mohammad al-Jolani, la câteva ore după cucerirea capitalei siriene.

”Liderul Ahmed al-Chareh (numele adevărat al lui Jolani) s-a prosternat şi a sărutat pământul” la sosirea sa la Damasc, anunţă pe Telegram coaliţia rebelă, condusă de către gruparea acestuia.

În imagini postate de HTS, liderul grupării este surprins în timp ce se prosternează pe o peluză.

HTS leader Abu Mohammad al-Jolani has reached the Umayyad Mosque in Damascus #Syria. He arrived to a heroes welcome as he gave a victory speech at the grand Mosque.#ردع_العدوان #دمشق pic.twitter.com/Uk6Q1CDRX7