Milițiile islamiste care au cucerit Alep-ul au început și războiul împotriva alcoolului. Primele "victime", magazinele din duty-free ale aeroportului VIDEO

În Siria, a început o campanie violentă împotriva alcoolului. Milițiile islamiste sprijinite de Turcia, care au preluat controlul asupra Aeroportului Internațional Alep, au lansat primele videoclipuri.

Membrii milițiilor distrug sticlele de alcool din magazinele duty-free ale aeroportului, strigând „Allahu Akbar”.

A campaign against alcohol has started.

The Turkish-backed Islamist militias which have taken control of Aleppo International Airport have released the first videos.

They’re smashing alcohol bottles from the airport’s tax free shops while chanting “Allahu Akbar” pic.twitter.com/U95CUCiUMQ