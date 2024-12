Victoria rebelilor în Siria, un „moment Saigon” pentru Rusia

Sprijinul Moscovei pentru regimul președintelui Bassar al-Assad în Siria a fost un pilon central al strategiei ruse în Orientul Mijlociu, iar acum, după alungarea acestuia de la putere, Rusia se află într-o poziție de vulnerabilitate care ar putea marca o înfrângere strategică de amploare, scrie The Wall Street Journal.

De la intervenția militară din 2015, Rusia a căutat să joace un rol de mediator în regiune, încheind acorduri cu puteri rivale precum Iranul, Israelul și Turcia, având ca scop consolidarea influenței sale și contracararea supremației occidentale. Dar acum, cu fiecare teritoriu pierdut de regimul Assad, Moscova riscă să piardă nu doar o baza militară importantă, dar și statutul său de mare putere în fața lumii.

Un moment cheie al acestei crize ar putea fi un „moment Saigon” pentru Rusia – o retragere rușinoasă care ar pune în pericol nu doar imaginea lui Putin, dar și întregul său proiect geopolitic în Orientul Mijlociu. Această regiune, de altfel, are o importanță deosebită pentru Kremlin. De la baza aeriană de la Khmeimim, care le permite accesul în Africa și Orientul Mijlociu, la portul de la Tartus, vital pentru aprovizionarea flotei ruse din Marea Mediterană, pierderea controlului asupra acestor poziții ar însemna o mare înfrângere.

Baza aeriană Khmeimim de lângă orașul de coastă Latakia servește drept centru logistic pentru zborurile către Libia, Republica Centrafricană și Sudan, unde contractori privați și soldați ruși operează de ani de zile.

O bază navală din orașul-port Tartus este singurul punct de reaprovizionare și reparații pentru marina rusă în Marea Mediterană, unde a adus mărfuri prin Marea Neagră. Tartus i-a oferit lui Putin acces la un port în ape calde, ceea ce conducătorii ruși au căutat în Orientul Mijlociu cu secole înainte de el. Portul ar putea, de asemenea, să conecteze Rusia la Libia - la fel ca Siria, un aliat din era sovietică - unde caută o bază navală pentru a-și extinde aria de acțiune în Africa subsahariană. O preluare de către rebeli a acestor poziții de coastă siriene ar putea pune în pericol proiecția puterii globale a Rusiei.

„Siria a oferit atât de multe avantaje la un cost redus”, a declarat Anna Borșcevskaia, analist senior la Washington Institute și autoare a unei cărți despre războiul lui Putin în Siria. „Pierderea Siriei ar fi o mare înfrângere strategică care s-ar răsfrânge dincolo de Orientul Mijlociu. Ar avea repercusiuni globale”.

Un asemenea scenariu ar avea efecte mult mai mari decât o simplă pierdere regională. Într-o lume deja marcată de conflicte, de la Ucraina la Africa, efectele retragerii Rusiei din Siria ar reverbera dincolo de Orientul Mijlociu, cu repercusiuni pentru toți aliații săi și pentru percepția puterii ruse în puterilor globale.

Negotiations between Turkey, Russia, and Iran on the fate of Syria have begun in Qatar

Meanwhile, fighting has already reached the urban areas of Homs, and the rebels have started the final phase of encircling the capital, Damascus.

Some rebel groups are positioned just 30… pic.twitter.com/J8NKS8PS6Q