ONU salută „căderea regimului dictatorial” din Siria. ”O oportunitate istorică”

Secretarul General al ONU, Antonio Guterres, a salutat „ căderea regimului dictatorial al lui Bashar al-Assad” în Siria şi a reiterat apelul său de a proteja drepturile tuturor sirienilor.

„După (aproape) 14 ani de război brutal şi căderea regimului dictatorial, poporul sirian poate profita acum de o oportunitate istorică de a construi un viitor stabil şi paşnic”, a afirmat el într-un comunicat. „Îmi reiterez apelul la calm şi la evitarea violenţei în acest moment sensibil, protejând în acelaşi timp drepturile tuturor sirienilor, fără distincţie”, a adăugat el.

Preşedintele sirian Bashar al-Assad a fost înlăturat de la putere de o ofensivă fulger a grupurilor rebele conduse de islamişti radicali. În întreaga ţară, scene de bucurie au întâmpinat sfârşitul unei jumătăţi de secol de dominaţie nedivizată a clanului Assad.

Viitorul Siriei

„Viitorul Siriei trebuie decis de sirieni”, a insistat secretarul general al ONU, făcând apel la comunitatea internaţională să sprijine o tranziţie politică care să fie „incluzivă şi cuprinzătoare” şi care „să răspundă aspiraţiilor legitime ale poporului sirian, în toată diversitatea sa”.

„Suveranitatea, unitatea, independenţa şi integritatea teritorială a Siriei trebuie să fie restabilite”, a adăugat el, făcând, de asemenea, apel la respectarea sediilor şi a personalului ambasadelor şi consulatelor străine”, a mai spun acesta.

