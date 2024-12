Mohammed al-Bashir a fost numit prim-ministru interimar al Siriei până în martie 2025, după cum a declarat chiar el într-un discurs televizat, relatează Reuters. Potrivit agenției, înainte de ofensiva rebelilor asupra Damascului, el a condus „Guvernul Salvării”, o structură politică înființată în 2017 care a funcționat în teritoriile controlate de opoziția siriană, în special în provincia Idlib și care este un grup legat de Hayat Tahrir-al Shams (HTS).

Al-Bashir, care a condus provincia Idlib, urmează să conducă un cabinet restrâns pentru a se asigura că serviciile publice pot fi reluate. Acest lucru vine în contextul în care unele agenții guvernamentale din țară au cerut funcționarilor publici și lucrătorilor din domeniul sănătății să își reia atribuțiile.

Acum, Bashir urmează să formeze un nou cabinet de miniștri.

Ce se știe despre Mohammed Al Bashir?

S-a născut în regiunea Jabal Zawiya din Idlib, în 1983, potrivit unui CV publicat de Guvernul de Salvare. A obținut o diplomă în inginerie electrică și electronică, cu specializarea în comunicații, de la Universitatea din Alep în 2007. De asemenea, deține o diplomă în sharia și drept, pe care a primit-o de la Universitatea din Idlib în 2021. În același an, a primit un certificat în planificare administrativă și o certificare în management de proiect de la Academia Internațională Siriană. Apoi a lucrat ca inginer, având în supraveghere înființarea unei fabrici de gaze afiliată la Syrian Gas Company, potrivit publicației The New Arab.

În 2021, în urma revoltei siriene împotriva lui Bashar al-Assad, acesta și-a părăsit slujba și s-a alăturat „în rândurile revoluționarilor din domeniul militar”, potrivit CV-ului său.

Între 2022 și 2023, al-Bashir a fost ministru al dezvoltării și al afacerilor umanitare sub predecesorul său, Ali Keda.

În ianuarie 2024, Consiliul Shura al Guvernului de Salvare l-a ales prim-ministru. Platforma sa electorală a prioritizat e-guvernarea și automatizarea serviciilor guvernamentale.

În timpul administrației sale, taxele imobiliare au fost reduse, reglementările de planificare au fost relaxate. La sfârșitul lunii noiembrie, când HTS și alte grupuri rebele siriene și-au lansat ofensiva din nord-vestul Siriei, cucerind Alep, al-Bashir a anunțat într-o conferință de presă că ofensiva este un răspuns la atacurile regimului sirian asupra civililor.

Apropiat al liderului grupării Hayat Tahrir al-Sham

La 4 decembrie, el a călătorit la Alep pentru a supraveghea deschiderea birourilor guvernamentale, lăudând angajații din administrațiile anterioare care s-au întors la sarcinile lor.

Luni, după căderea regimului Assad, Mohammed al-Bashir a fost însărcinat cu formarea unui guvern de tranziție.

În plus, Bashir este un apropiat al liderului grupării Hayat Tahrir al-Sham, Abu Mohammed al-Julani. Acesta a fost cel care a condus operațiunea de răsturnare a regimului lui Bashar al-Assad.

Pe 8 decembrie opoziția armată din Siria a cucerit Damascul și a anunțat căderea regimului. În aceeași zi, premierul Mohammad Ghazi al-Jalali și-a anunțat disponibilitatea de a preda puterea unui guvern de tranziție, în timp ce președintele Bashar al-Assad, a cărui dinastie conduce țara din 1971, a fugit în Rusia .

