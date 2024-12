Promisiunea președintelui SUA Joe Biden făcută familiei jurnalistului american ostatic în Siria de 12 ani: „Nu ştim circumstanţele exacte ale locului în care este reţinut”

Preşedintele Joe Biden a declarat că Statele Unite vor încerca să îl aducă acasă pe unul dintre cei mai vechi ostatici americani după prăbuşirea bruscă a guvernului sirian. Vorbind la Casa Albă, Biden a declarat că Statele Unite cred că Austin Tice este în viaţă, dar trebuie să stabilească locul în care se află în ţara devastată de război, relatează Reuters.

Se crede că Tice, un jurnalist freelancer, a fost capturat în apropiere de Damasc la 14 august 2012, în timp ce relata despre războiul civil din această ţară.

Duminică, luptătorii rebeli au cucerit capitala siriană, punctul culminant al unei ofensive fulger lansate în urmă cu două săptămâni. Preşedintele sirian Bashar al-Assad a fugit din ţară.

Biden a declarat că plecarea lui Assad a fost un „act fundamental de justiţie” după decenii de represiune, dar şi „un moment de risc şi incertitudine” pentru Orientul Mijlociu.

"Suntem conştienţi de faptul că sunt americani în Siria", a declarat Biden duminică, "inclusiv cei care locuiesc acolo, precum şi Austin Tice, care a fost luat în captivitate acum mai bine de 12 ani. Ne menţinem angajamentul de a-l întoarce la familia sa”.

