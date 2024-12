Rebelii descoperă și distrug imperiul de droguri al dictatorului Assad. O industrie de miliarde care a alimentat războiul sirian

Unul dintre cele mai întunecate secrete ale regimului Bashar al-Assad a fost dat în vileag: vastul imperiu de droguri care a transformat Siria în cel mai mare stat narco din lume. Rebelii sirieni au reușit să descopere și să distrugă această rețea ilegală de producere a Captagonului, un drog extrem de periculos, care a fost folosit pentru a alimenta conflictul din regiune și a menține regimul Assad la putere, scrie The Sun.

Captagonul, un amestec de amfetamină și teofilină, a fost folosit de Assad ca o armă economică și politică, vizând în special statele din Golf, inclusiv Arabia Saudită. Drogul, care sporește producția de dopamină în organism, face ca luptătorii să se simtă euforici și „de neoprit”, fiind consumat pe scară largă de jihadiștii care participă la războiul din Siria.

Studiile din ultimii ani au estimat comerțul anual cu acest drog la o valoare de miliarde de dolari. Se crede că drogul a devenit o salvare economică pentru regimul Assad în timp ce acesta era supus unor sancțiuni americane paralizante. Săptămâna aceasta, compania saudită Al Arabiya a raportat descoperirea a mii de pastile de captagon la baza aeriană Mazzeh, la sud de Damasc.

Această „industrie a drogurilor” a fost condusă, se pare, de fratele lui Assad, Maher, care a coordonat producția și traficul de Captagon, având ajutorul Gărzii Republicane și al Diviziei de Blindate a IV-a. O rețea vastă, susținută și de grupuri armate străine, a permis distribuirea acestui drog în toată regiunea, dar și în alte părți ale lumii.

