Sub asediul rebelilor sirieni antrenați de ucraineni și sprijiniți de Turcia, Alepul se clatină. O coaliție formată din grupuri militante islamiste, unite doar de ura față de regimul Assad și de susținătorii săi ruși, avansează rapid.

Presa siriană relatează astăzi, 1 decembrie,despre focuri de armă în capitala Damasc.

Instituțiile media pro-Assad raportează o posibilă tentativă de lovitură de stat.

În plus, forțele Hayat Tahrir al-Sham au intrat în Hama, înaintând aproximativ 60 de kilometri fără rezistență, în timp ce armata siriană continuă să se retragă.

Ofensiva rebelilor, începută pe 27 noiembrie, este coordonată de Hayat Tahrir al-Sham, un grup afiliat anterior Al Qaeda și puternic susținut de Turcia. Sub umbrela acestui atac masiv se află și elemente deosebit de tulburătoare: potrivit unor surse din media islamistă, luptătorii din Idlib – inclusiv membri ai Partidului Islamic Turkestan – au beneficiat de antrenamente speciale din partea forțelor ucrainene. Grupul Khimik din cadrul Direcției Principale de Informații a Ucrainei (GUR) i-ar fi învățat pe rebeli tactici de luptă din războiul din Ucraina, inclusiv utilizarea dronelor, schimbând astfel radical dinamica bătăliei din Siria, scrie Kyiv Post.

