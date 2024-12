Rusia joacă pe mai multe fronturi: azil pentru Assad și negocieri cu rebeli sirieni

După înlăturarea lui Bashar al-Assad de la conducerea Siriei, Rusia intenționează să își păstreze prezența militară în țară, inclusiv bazele aeriene și navale, urmând să negocieze această situație cu viitoarele autorități siriene.

Printre facilitățile militare ale Rusiei în Siria se numără și o importantă bază navală situată în Tartus, singurul port rusesc din Marea Mediterană.

Steagul cu trei stele, simbol al grupurilor de rebeli sirieni, a fost arborat luni pe catargul de la ambasada Siriei din Moscova. Acest gest a avut loc în mijlocul unui paradox: Bashar al-Assad, dictatorul brutal al Siriei, se află acum în exil în Rusia, după ce Vladimir Putin i-a acordat azil lui și familiei sale.

„Asta este politică”, a comentat Ahamad Al-Gafra, un sirian care a vorbit cu Reuters la fața locului. „Rusia are dreptul să-și apere interesele.”

În ultimii zece ani, Rusia a investit miliarde de dolari pentru a sprijini regimul al-Assad, obținând, în schimb, o prezență strategică în Orientul Mijlociu și control asupra unor baze militare de importanță majoră. Forțele aeriene ruse au bombardat mii de ținte ale opoziției siriene, iar în urma acestui sprijin, regimul al-Assad a reușit să rămână la putere, distrugând opoziția și provocând moartea a sute de mii de sirieni.

Dar acum, când regimul s-a prăbușit, Kremlinul se află într-o poziție delicată: il protejează pe fostul lider, dar încearcă să stabilească relații cu rebelii care l-au înlăturat, relatează cbc.ca.

The flag of the Syrian opposition was raised over the building of the Syrian embassy in the center of Moscow

The new flag is a tricolor cloth - green-white-black, on it three red stars. The flag of Syria under Bashar al-Assad was also tricolor - red-white-black, with two green… pic.twitter.com/FXHOkPpKqH