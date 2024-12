Sfârșitul unui regim. Sirienii invadează palatul lui Assad, în timp ce dictatorul fuge din țară

După ce rebelii au intrat, duminică, 8 decembrie, în capitala Damasc, iar dictatorul a fugit, sirienii au invadat palatul prezidențial al lui Bashar al-Assad. Oamenii nu au ratat ocazia de a lua lucruri scumpe, printre care articole Louis Vuitton, pe care le-au smuls din dulapurile dictatorului și ale soției sale, Asma al-Assad, născută în Marea Britanie, scrie Daily Mail.

Într-un video care a făcut rapid înconjurul rețelelor sociale, se poate observa o mulțime de oameni care răvășesc palatul, răscolind vestiarele liderului sirian. Pături și lenjerii de pat sunt împrăștiate pe jos, iar o persoană este surprinsă cărând o cutie mare Louis Vuitton, în timp ce urcă scările și trece pe lângă un altul care duce o geantă umflată cu bunuri. De asemenea, alții nu au ratat ocazia de a-și face selfie-uri, pe fondul unei scene de jaf organizat, iar într-o altă fotografie se poate vedea un rebel stând la birou într-o încăpere unde hărțile sunt împrăștiate pe masă și pe podea.

O sală de recepţie din palatul prezidenţial, la Damasc, a fost în întregime incendiată.

Dar jafurile nu s-au oprit aici. Zeci dintre mașinile de lux ale lui Assad, printre care Mercedes-uri, Ferrari și Audi, au fost confiscate din garajul președintelui. Alți rebeli au pătruns în Banca Centrală a Siriei, ieșind cu saci plini de bani, în timp ce pe străzile capitalei siriene se desfășurau scene de sărbătoare, cu oameni scandând „Allah Akbar” și lozinci anti-Assad.

Zeci de sirieni au intrat și în reşedinţa fostului preşedinte Bashar al-Assad, după ce aceasta a fost jefuită, într-un cartier înstărit al capitalei siriene, cucerită de către rebeli, relatează AFP.

Syrians are looting the House of Bashar Al Assad, I really wish y’ll understood arabic to understand how funny this video is 😂😂 pic.twitter.com/a2HYa1HsR7 — Jean ☦︎ 🔺ن (@poqanarii) December 8, 2024

Căderea capitalei a marcat sfârșitul unui regim autoritar care a durat mai bine de 50 de ani. Sirienii, în mare parte, au sărbătorit pe străzi, în timp ce televiziunea de stat arăta imagini cu rebeli plimbându-se nestingheriți prin palatul prezidențial. Se pare că al-Assad a fugit cu un avion în dimineața aceasta, direcția fiind una necunoscută, pe măsură ce forțele rebele se apropiau de capitală.

Footage showing Syrians inside Assad’s house in Damascus, breaking family pictures framed on the wall. Assad’s downfall is looking like Romania’s Ceaușescu in 1989. Too bad no one thinks democracy will follow. pic.twitter.com/gSNtkuiCfp — Hussain Abdul-Hussain (@hahussain) December 8, 2024

Conform unor surse din domeniul militar și al serviciilor de informații, al-Assad nu a mai fost văzut de când rebelii au pătruns în Damasc. Televiziunea de stat siriană a confirmat că dictatorul a părăsit țara după negocieri cu „alți participanți la conflictul armat”. De asemenea, BBC a relatat că al-Assad a dat instrucțiuni pentru o tranziție pașnică a puterii.

Syrian rebels have taken over Assad’s house! Let’s go!!!!! pic.twitter.com/gB5cTnGY64 — Art Candee 🍿🥤 (@ArtCandee) December 1, 2024

În acest context, forțele opoziției au anunțat că au reușit să „elibereze” orașele cheie, printre care și Homs, iar de acum înainte, sirienii se pot întoarce acasă. Acesta este doar începutul unei noi ere, au declarat rebelii, care au promis o „nouă Siria”, în care pacea și justiția vor înlocui dictatura.

Căderea Damascului a reprezentat, totodată, o lovitură fatală pentru regimul Assad, iar întreaga dinastie, sprijinită ani de zile de Iran și Rusia, pare să fie pe cale de dispariție.

Assad's house in Damascus is being looted. pic.twitter.com/VDCZ3bh1xq — Urban News (@urbandigitalize) December 8, 2024

În mijlocul acestei prăbușiri rapide, Assad a devenit tot mai invizibil. Conform unor surse guvernamentale, el ar fi părăsit deja capitala, iar forțele de securitate s-au retras din multe zone cheie. În unele orașe, rebelii au capturat închisorile și au eliberat mii de deținuți politici, în timp ce cetățenii au sărbătorit în stradă, îndepărtnd simbolurile unui regim care părea de neclintit.

Acum, cu regimul pe cale de a fi învins, întrebarea rămâne: unde se află exact Bashar al-Assad și care va fi viitorul Siriei în acest context de schimbare dramatică?

