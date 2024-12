Cum își bat joc localnicii de trupele ruse care părăsesc Siria. Imagini din timpul evacuării trupelor ruse VIDEO

Într-un material exclusiv obținut de Kyiv Post, imagini surprinse în timpul evacuării Rusiei din baza aeriană Khmeimim din Siria dezvăluie atitudinea localnicilor față de retragerea trupelor ruse. Aceștia își exprimă disprețul față de militarii care pleacă, subliniind schimbările radicale din regiune după căderea regimului Assad.

Unul dintre momentele cele mai elocvente se vede într-un videoclip în care un bărbat flutură un pantof, gestul simbolizând un profund dispreț în cultura arabă, și în același timp, ridică degetul mijlociu către un convoi rus aflat în retragere. Este un semn clar de ridiculizare a forțelor lui Putin care, pentru o perioadă lungă, au susținut regimul de la Damasc.

După prăbușirea regimului Assad, armata rusă a început o retragere rapidă din Siria, iar acest lucru subliniază schimbarea dramatică a dinamismului în zonă. Până de curând, Rusia deținea două baze militare strategice în Siria: baza aeriană Khmeimim, situată în provincia Latakia, și baza navală Tartus, care era esențială pentru reparațiile și realimentarea navelor rusești aflate în Marea Mediterană.

Potrivit surselor care au furnizat materialul video, acesta prezintă echipamentele rusești ce sunt evacuate din Khmeimim, un simbol al retragerii forțate a unei puteri care și-a pierdut treptat controlul asupra regiunii.

After almost a decade of bombing Syrian hospitals, shopping malls, and refugee camps and propping up a dictator, the Russian Army is finally chased out of Syria, ridiculed by the locals on the way out.https://t.co/gWHGzkx6rM