Tunelurile secrete de evadare ale dictatorului Bashar al-Assad: Rețeaua subterană și mașinile de lux descoperite de rebeli

Familia Assad a lăsat în urmă o rețea secretă de tuneluri, menită să asigure o evadare rapidă în caz de pericol. Rebelii sirieni au dat peste acest sistem subteran de dimensiuni colosale după ce au intrat în capitala Damasc. Imagini șocante arată un complex vast, menit să protejeze liderii regimului chiar sub palatele lor.

Un videoclip postat de rebeli arată o scară albă, săpată în podea, care duce adânc în subteran, iar din acest punct urmează două alte scări care coboară în adâncurile unei rețele labirintice de tuneluri largi, cu tavane înalte și curbate. Aceasta este doar o parte dintr-un complex destinat nu doar unei evadări rapide, ci și unui refugiu luxos, cu camere de zi, dormitoare, aerisire și uși metalice, potrivit surselor care au divulgat informațiile, citate de Daily Mail.

There are tunnels under Assad's house, ready with ventilation, sitting rooms, bedrooms, locks and metal doors... pic.twitter.com/M5KYQU6jge