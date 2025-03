Violențe în Siria. Zeci de morți în confruntările dintre forțele noii conduceri siriene și loialiștii fostului președinte Assad

Forțele noii puteri din Siria s-au angajat în lupte grele cu luptătorii loiali președintelui destituit Bashar al-Assad într-o zonă de coastă a țării. Acestea sunt cele mai grave violențe din Siria de când rebelii l-au răsturnat pe Assad în decembrie și au instalat un guvern islamist de tranziție, relatează BBC.

În orașele-port Latakia și Tartus, unde au izbucnit luptele, a fost impusă starea de asediu. Un grup de monitorizare a războiului, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, cu sediul în Marea Britanie, a declarat că peste 70 de persoane au fost ucise.

Confruntările au început când forțele guvernamentale au fost surprinse într-o ambuscadă în timpul unei operațiuni de securitate în Latakia. Au fost trimise întăriri, iar videoclipurile postate online arată schimburi intense de focuri de armă în unele zone.

The Syrian transitional government’s forces are fully mobilizing to the Latakia coast. A failed ambush led to a surreal firefight—footage is intense. Sadly, many Syrian observers, myself included, have long warned of the serious trouble ahead. Praying for Syria tonight 🙏 pic.twitter.com/HppKvsQg0l