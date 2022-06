Cum lovesc ucrainenii cu proiectilele Stugna-P. Impact atât de violent, încât comandantul rus zboară din tanc VIDEO

Sistemul Stugna-P pare să fie foarte bine stăpânit de soldații ucraineni. Aproape în fiecare zi, pe rețelele de socializare apar unul sau mai multe clipuri cu astfel de reușite realizate cu sistemul de rachete ghidate antitanc.

În ultimul dintre ele se vede cu, Brigada Mecanizată 93 ucraineană ia la țintă un tanc rusesc T-80U, scrie Hotnews.ro.

Lovitura a fost executată de la mică distanță, iar impactul rachetei este atât de violent, încât comandantul tancului este aruncat din vehicului blindat.

Ukrainian 93rd mechanized brigade hits a Russian T-80U from close range with a Stugna, ejecting the commander. pic.twitter.com/nJI7JHOORy