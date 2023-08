Sistemul diabolic de apărare construit de ruși în sudul Ucrainei. "E de înțeles de ce îi ustură că au pierdut satul cu șase străzi"

Un soldat ucrainean, care operează în zona Robotîne, a oferit detalii tactice rare despre pozițiile defensive rusești pregătite pe care forțele ucrainene le-au pătruns și despre cele care se află în prezent în fața lor.

Soldatul ucrainean a declarat că, în zona Robotîne, din raionul Zaporojie, există un sistem de tranșee rusești interconectate, ascunzători și tuneluri subterane relativ scurte, care permit forțelor ruse să faciliteze mișcarea personalului, a armamentului și a muniției din diferite poziții tactice de-a lungul frontului.

Soldatul ucrainean a declarat că șanțurile antitanc și câmpurile de mine se întind în fața sau între aceste straturi defensive interconectate.

Mărturia mai arată că toate zonele „neexcavate” din jurul acestor poziții defensive sunt puternic minate și sunt trasate căi neminate înguste prin straturile defensive pentru a permite forțelor ruse să atingă pozițiile de tragere.

Descrierea nu a indicat dacă forțele ucrainene au trecut prin cele mai dense câmpuri de mine, dar sugerează că forțele ucrainene încă trebuie să demineze zone într-un ritm gradual înainte de a avansa mai departe, arată o analiză făcută de think-tank-ul Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).

Forțele ucrainene se află acum la o distanță mică de următoarea serie de poziții defensive rusești, care pare să fie compusă din straturi mai condensate de de șanțuri antitanc și "dinți de dragon".

Sunt rezultatul a luni de pregătire a apărării de către Rusia și nu este clar dacă forțele Kremlinului au extins sistemul în seriile ulterioare de poziții defensive mai la sud.

