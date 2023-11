Sistemul Garanţie Returnare va fi implementat începând din 30 noiembrie 2023 în România.

Din acel moment românii vor plăti o garanţie de 50 de bani când vor cumpăra o băutură îmbuteliată, de exemplu, apă, băuturi răcoritoare, bere, cidru, vin, băuturi spirtoase, de la un comerciant. Ulterior, după golirea ambalajului, consumatorul va trebui să îl aducă într-unul dintre punctele de returnare organizate de comercianţi şi va primi înapoi, pe loc, valoarea garanţiei plătite iniţial, fără a fi condiţionat de prezentarea bonului fiscal.

Sistemul se aplică pentru ambalaje primare nereuti­lizabile cu volume cuprinse între 0,1 şi 3 litri inclusiv.

RetuRO Sistem Garanţie Returnare SA este o companie ce funcţionează pe principiul "not for profit", ceea ce înseamnă că eventualul profit realizat în urma colectării de ambalaje de băuturi va fi reinvestit, exclusiv, în dezvoltarea SGR.

Compania a fost creată de un consorţiu de trei acţionari privaţi: Asociaţia Berarii României pentru Mediu (30%), Asociaţia Producătorilor de Băuturi Răcoritoare pentru Sustenabilitate (30%) şi Asociaţia Retailerilor pentru Mediu (20%) şi un acţionar public, statul român, prin autoritatea centrală de mediu, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (20%).

Programul începe pe 30 noiembrie

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a declarat, marţi, la Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor, că sistemul garanţie - returnare, care va începe pe 30 noiembrie şi prin care recipientele - peturi, sticle sau doze de aluminiu - vor fi returnate la magazine, este aşteptat "cu foarte mult entuziasm" pentru că va transforma România.

"Sistemul garanţie - returnare va începe la 30 noiembrie anul acesta. Mai sunt nouă zile până când va începe acest sistem. Este un sistem pe care, nu doar Guvernul, ci românii îl aşteaptă cu foarte mult entuziasm pentru că este sistemul care va transforma România din ţara depozitării şi din ţara în care gunoaiele sunt aruncate peste tot. Cunoaştem fiecare dintre noi acele imagini cu pet-uri pe lacuri, în cursurile de apă din România, pe albiile acestora, în păduri, în grădini, în pajişti şi în parcuri, de multe ori imaginea acestor recipiente este una dezolantă. Şi nu discutăm doar despre urâţenia acestei imagini, dar discutăm despre un impact de mediu semnificativ, discutăm despre nişte resurse extrem de preţioase, care, dacă n-ar ajunge aruncate în natură şi dacă n-ar ajunge în gropile de gunoi acolo unde ajung de foarte multe ori astăzi, ar ajunge în fabricile de reciclare, unde ar genera investiţii, ar genera locuri de muncă şi ar genera o presiune mai mică pe materiile prime extrem de valoroase şi din ce în ce mai greu de găsit", a afirmat Fechet.

El a explicat că sistemul garanţie - returnare va însemna că fiecare recipient, dintre cele şapte miliarde de pet-uri, sticle, doze de aluminiu folosite anual, va fi adus înapoi la orice magazin, după consumarea băuturilor.

Potrivit ministrului, acest sistem duce la creşterea gradului de colectare separată, care, în prezent, se află la "cifra ruşinoasă" de aproximativ 12%.

Mircea Fechet a susţinut că sistemul garanţie - returnare din România va fi al doilea cel mai mare din Europa, după cel al Germaniei, unde s-a atins un grad de colectare de 95% - 98%.

"Or, vă imaginaţi cât de mare este diferenţa de la punctul de la care plecăm şi până la performanţele pe care le aşteptăm de la sistem, începând cu al treilea an de funcţionare, pentru că în primii doi ani, tocmai pentru a permite industriei, pentru a permite cetăţenilor şi comercianţilor, în acelaşi timp, să se adapteze la sistem, ţintele de colectare separată sunt puţin mai reduse, respectiv 65% în primul an, ajungând peste 90% în anul trei. (...) Eu cred că este cel mai mare proiect de circularitate, cel mai mare parteneriat public-privat şi cel mai important proiect în materia gestionării deşeurilor din 1990 şi până astăzi", a estimat Fechet.

În opinia sa, românii abia aşteaptă acest sistem: "Eu cred că românii abia aşteaptă sistemul garanţie - returnare, fie că discutăm despre românii nostalgici după acel sistem pe care îl aveam în timpul comunismului în care la fiecare sticlă pe care o duceam înapoi la magazin primeam cei 2 lei, spun unii că erau şi sticle la 3 lei, cele de şampanie sau de vinuri spumante. (...) La fel cum mă aştept să existe un entuziasm foarte mare şi din partea generaţiei tinere care ţine foarte mult la mediu".

Potrivit ministrului, din nefericire, procesul de colectare selectivă a deşeurilor se desfăşoară lent în România.

"Până în 2035, România trebuie să devieze de la depozitare 90% din cantităţile de deşeuri. Dacă calculăm la cele 6 milioane de tone pe care România le generează anual, ar însemna să mai depozităm în 2035 doar 600.000 de tone şi restul de 5.400.000 să reuşim să reciclăm. Iar, când mă refer la tratare şi la reciclare, bineînţeles că din fracţia biodegradabilă ne aşteptăm să facem compost, peturi la peturi, sticlă la sticlă şi aşa mai departe", a transmis el.

Primul centru

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Mircea Fechet, a participat, luni, la deschiderea primului centru de numărare şi sortare a ambalajelor de băuturi, înfiinţat de compania RetuRO în comuna Bonţida din judeţul Cluj.

"Suntem astăzi la Bonţida, în judeţul Cluj, unde vom inaugura primul centru de numărare şi de sortare a sistemului garanţie returnare. Va fi unul din acele centre care va număra cele 7 miliarde de doze de aluminiu, sticle şi PET-uri, pe care va trebui să le gestionăm în fiecare an şi nu pot fi decât optimist astăzi, cu trei zile înainte de lansarea sistemului garanţie returnare, care începe în 30 noiembrie. Sunt optimist că păşim cu dreptul. Este, din ce am văzut, o investiţie care foloseşte cele mai noi tehnologii şi cred că suntem pregătiţi: avem legislaţie, avem sistemul IT. (...) Sunt optimist şi aştept cu nerăbdare să începem hora reciclării", a declarat ministrul Mircea Fechet.