Record de colectare prin Sistemul de Garanţie-Returnare. Care este rata de reciclare a ambalajelor

Record de ambalaje reciclate în iulie 2025 FOTO Facebook/RetuRO

Aproximativ trei miliarde de ambalaje cu garanție au fost returnate de către consumatori, de la începutul anului, prin Sistemul de Garanție-Returnare (SGR), iar RetuRO, administratorul acestuia, a predat către reciclatori o cantitate de 215.000 de tone de ambalaje.

În luna iulie, au fost colectate peste 580 de milioane de ambalaje, aceasta fiind cea mai mare cantitate de la momentul lansării sistemului în noiembrie 2023 și reprezentând 79% din cantitatea pusă pe piață.

RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare (SGR), cel mai mare proiect de economie circulară din România, anunță, printr-un comunicat de presă, că de la începutul anului și până în prezent, aproximativ trei miliarde de ambalaje cu garanție au fost returnate de către consumatori, iar RetuRO a predat către reciclatori o cantitate de 215.000 de tone de ambalaje.

Potrivit sursei citate, în luna iulie, au fost colectate peste 580 de milioane de ambalaje SGR, aceasta fiind cea mai mare cantitate de la lansarea sistemului în noiembrie 2023 și reprezintă 79% din cantitatea pusă pe piață.

Cu o rată de colectare de 79% în primele șapte luni ale acestui an, Sistemul de Garanție-Returnare continuă să sprijine tranziția României către o economie circulară, mobilizând milioane de români să adopte un comportament responsabil față de mediu, se mai arată în comunicatul citat.

RetuRO, administratorul Sistemului Garanție-Returnare lansat în urmă cu aproape doi ani, este o companie ce funcționează pe principiul not for profit – ceea ce înseamnă că eventualul profit realizat de companie în urma colectării de ambalaje de băuturi va fi reinvestit, exclusiv, în dezvoltarea SGR. Compania a fost creată de un consorțiu de trei acționari privați: Asociația Berarii României pentru Mediu (30%), Asociația Producătorilor de Băuturi Răcoritoare pentru Sustenabilitate (30%) și Asociația Retailerilor pentru Mediu (20%) și un acționar public, statul român, prin autoritatea centrală de mediu, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (20%).

Compania funcționează cu finanțare exclusiv privată și are rolul de a asigura transparența asupra cantităților de ambalaje pentru băuturi puse pe piață și returnate de consumatori, contribuind la dezvoltarea durabilă a României, prin gestionarea responsabilă a deșeurilor de ambalaje, în vederea atingerii țintelor de reciclare impuse României de către Uniunea Europeană.

