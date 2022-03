CNAIR va monta un sistem de monitorizare și informare de 113 milioane lei. Care sunt drumurile vizate

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii vrea să aloce aproape 113 milioane lei într-o investiție privind un ”Sistem de monitorizare și informare asupra traficului și a condițiilor de circulație pentru Autostrada A1 București – Pitești, Autostrada A2 București – Cernavodă, Autostrada A3 București – Ploiești, DN 1 București – Ploiești”.

Aceste sectoare vor fi dotate cu infrastructură ITS, uniform cu întreaga rețea națională de autostrăzi. Aceste trei sectoare de autostradă, precum și sectorul de drum național vor fi integrate într-un Centru nou de Monitorizare și Informare din cadrul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri București, arată un proiect consultat de Ziare.com.

Este vorba de suplimentarea sistemelor inteligente de transport (ITS) pe cele trei autostrăzi și pe drumul național, cele de monitorizare a traficului și de informare a șoferilor (sistemele inteligente de pe autostrăzi, panouri IT de informare, camere de rovinietă, stații metrohodrologice).

Proiectul a fost estimat la o valoare totală de 112.828.000 lei cu TVA.

Finanţarea proiectului se realizează din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

”Începând din anul 2010, toate autostrăzile nou construite, precum și proiectele de drumuri expres au prevăzute pentru implementare Sisteme Inteligente de Transport, conform setului minim de servicii ITS stabilite corespunzător subsistemelor corespondente. Datorită perioadelor diferite de proiectare și construcție, segmentele de autostradă care pornesc din București precum: A1 București – Pitești; A2 București – Cernavodă; A3 București – Ploiești, au o dotare total diferită față de setul minim de servicii I.T.S. prevăzut de cadrul legislativ european (fie nu au implementat ITS, fie au parțial instalate sisteme ITS mai vechi, neconforme sau cu durată de viată expirată). Pe aceste sectoare, a căror lungime însumată reprezintă circa o treime din lungimea autostrăzilor în operare din România, este necesară dotarea cu sisteme ITS, fiind segmente de plecare din București ale autostrăzilor A1, A2, A3 și DN1”, se arată în proiect.

Sistemele Inteligente de Transport sunt aplicații ale comunicațiilor și tehnologiei informațiilor care asigură monitorizarea și managementul rețelei rutiere cât și informarea utilizatorilor.

Sistemele ITS contribuie la armonizarea, la nivel Uniunii Europene, a serviciilor de informare a participanților la trafic și a managementul rețelei rutiere și asigură furnizarea următoarelor servicii:

• Servicii de informare privind evenimentele în timp real și avertizări;

• Servicii de informare privind condițiile de trafic;

• Servicii de informare privind limitele de viteză;

• Servicii de informare asupra timpului de călătorie;

• Servicii de control al respectării legislației privind viteza;

• Servicii de avertizare asupra evenimentelor rutiere;

• Servicii pentru managementul strategic al traficului pe coridoare;

• Servicii de management al incidențelor rutiere;

• Servicii privind reglementările transporturilor speciale și de mărfuri periculoase;

• Servicii de informare și management a parcărilor pentru vehicule de transport marfă;

• Servicii de monitorizare și control a greutății și gabaritului vehiculelor;

Servicii de monitorizare, siguranță și securizare a infrastructurii.

