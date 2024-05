Ciolacu, discuţie cu preşedintele Iohannis despre sistemul Patriot pentru Ucraina: „Urmează să luăm o decizie”

Marcel Ciolacu, premierul României a declarat, marţi, 24 mai, la Braşov, că a avut o discuţie cu preşedintele Klaus Iohannis, despre donarea unui sistem Patriot către Ucraina.

El mai spune că urmează să se ia o decizie în CSAT.

„Am avut o discuţie cu preşedintele României, urmează să luăm o decizie în CSAT. Sunt ferm convins că după CSAT veţi afla decizia”, a declarat premierul.

Întrebat când a avut această discuţie cu Klaus Iohannis, premierul Ciolacu a spus că „în aceste zile”.

„Aici nu avem păreri, când e vorba de apărarea naţională. Această decizie se ia în CSAT”, a ţinut să precizeze şeful Executivului.

La insistenţele presei, premierul a replicat ironic. „Cel mai bine este să desfiinţăm CSAT şi să luăm deciziile noi aici la Braşov. Nu m-am supărat, mă raportez la ce voi hotărî împreună cu preşedintele Rpomâniei, în CSAT, împreună cu colegii mei”, a spus el.

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat luni despre donarea unui sistem Patriot către Ucraina că este un subiect care nu trebuie politizat şi este o decizie care se va lua după analiza structurilor responsabile în acest domeniu, în CSAT.

Premierul Marcel Ciolacu a declarat duminică într-o emisiune la Antena 3 că „preşedintele Iohannis va avea discuţii cu primul ministru, cu ministrul apărării, CSAT” pe tema ajutorului pentru Ucraina.

Ads

„În fapt, dacă noi avem, acum vorbesc în nume personal, avem un sistem de apărare, îl montăm în România să ne apere tot de partea estică, da? Dacă este al nostru, dar îl montăm un pic mai încolo, adică în Ucraina şi ne apără tot pe noi, adică chiar e mai bine cumva şi pentru noi. E o decizie strategică care va fi luată. Am spus, sunt argumente şi pentru acest lucru.” Am şi declaraţia domnului Donald Tusk, premierul Poloniei. Polonia are două baterii, a câte 16 lansatoare. Fiecare baterie are opt”. Nu avem suficiente Patriot pentru a le putea oferi în acest moment”, a spus Ciolacu.

„Suntem trei state cu sistemul Patriot. Este Polonia, România şi Germania. Ştim poziţia Germaniei. Acum, domnul Donald Tusk este primul ministru al Poloniei. La noi, conform Constituţiei, comandantul suprem al armatei este domnul preşedinte Klaus Iohannis. Eu nu am avut o discuţie încă, după vizita preşedintelui în Statele Unite, am avut discuţii cu ministrul Apărării. Domnul ministrul al apărării are reţineri mari în ceea ce priveşte să dăm acest sistem, unul dintre sisteme, în Ucraina. Dar decizia, repet, se ia împreună în CSAT, împreună cu preşedintele României”, a mai spus premierul.

Ads