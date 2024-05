Ministrul Apărării, despre trimiterea sistemului Patriot în Ucraina: „Nu a zis nimeni că trebuie să-l dăm”

Angel Tîlvăr, ministrul Apărării, a declarat marţi, 14 mai, că nu a zis nimeni că trebuie să dăm sistemul Patriot Ucrainei.

El a precizat că este vorba de patru sisteme, din care doar unul este operaţional, şi a arătat că le-am luat tocmai pentru nevoia României de a-şi apăra teritoriul naţional, iar acest sistem operaţional este indispensabil.

Ministrul Apărării a fost întrebat, la Braşov, unde a avut loc şedinţa Executivului, care este poziţia sa legat de acea baterie Patriot pe care trebuie să o dăm Ucrainei.

„Nu a spus nimeni că trebuie să o dăm. Sunt echipamente solicitate, ţinând seama de situaţia de acolo. Noi avem un astfel de echipament funcţional şi încă trei care sunt în curs de a deveni funcţionale. Până atunci, nevoia noastră este satisfăcută momentan de acest echipament. Urmează să avem şi alte discuţii. Momentan, nu se pune problema”, a spus ministrul Apărării.

Întrebat ce ar însemna pentru apărarea României dacă am da acest sistem gratuit Ucrainei, ministrul a spus că „un sistem este operaţional, celelalte sunt în curs de operaţionalizare şi alte trei sunt în aşteptare”.

„Noi le-am luat, cele patru sisteme, din care unul este operaţional, iar celelalte sunt în curs de operaţionalizare şi alte trei sunt în aşteptare, le-am luat tocmai pentru nevoia României de a-şi apăra teritoriul naţional, deci ele au relevanţă, iar din acest punct de vedere, acest sistem operaţional este indispensabil”, a subliniat Angel Tîlvăr.

Ministrul a precizat că discuţiile vor avea loc în CSAT, dar a arătat că nu poate avansa o dată când se va lua o decizie.

„Ce pot să vă spun este că noi, la Ministerului Apărării, am făcut evaluări legate de acest lucru şi ceea ce v-am spus are valabilitate”, a spus Tîlvăr.

„Nu este vorba de a prejudicia securitatea naţională, este vorba de a apăra teritoriul naţional, evident în acord şi împreună cu aliaţii noştri, pentru că România face parte dintr-o alianţă care ne onorează şi care ne generează garanţii de securitate”, a mai spus Tîlvăr.

Întrebat dacă i-a transmis preşedintelui poziţia MapN, Angel Tîvăr a răspuns: „Am vorbit nu o dată pe teme de apărare naţionale şi vă asigur că şi acest asubiect a fost şi va fi în discuţie”.

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat luni despre donarea unui sistem Patriot către Ucraina că este un subiect care nu trebuie politizat şi este o decizie care se va lua după analiza structurilor responsabile în acest domeniu, în CSAT.

Premierul Marcel Ciolacu a declarat duminică într-o emisiune la Antena 3 că „preşedintele Iohannis va avea discuţii cu primul ministru, cu ministrul apărării, CSAT” pe tema ajutorului pentru Ucraina. ”În fapt, dacă noi avem, acum vorbesc în nume personal, avem un sistem de apărare, îl montăm în România să ne apere tot de partea estică, da? Dacă este al nostru, dar îl montăm un pic mai încolo, adică în Ucraina şi ne apără tot pe noi, adică chiar e mai bine cumva şi pentru noi. E o decizie strategică care va fi luată. Am spus, sunt argumente şi pentru acest lucru.” Am şi declaraţia domnului Donald Tusk, premierul Poloniei. Polonia are două baterii, a câte 16 lansatoare. Fiecare baterie are opt”. Nu avem suficiente Patriot pentru a le putea oferi în acest moment”, a spus Ciolacu.

