Au apărut imagini cu sistemele de rachete românești APR-40 folosite pe frontul din Ucraina. Livrarea nu fusese anunțată VIDEO

Filmări cu lansatoarele de rachete românești, care sunt deja folosite de armata ucraineană pe câmpul de luptă, au apărut pe Twitter, marți, 9 mai.

Publicația Defense Romania a menționat că este pentru prima dată când APR-40 MLRS românești sunt utilizate în Ucraina. Transferul acestor complexe nu a fost raportat până acum.

APR-40 este de fapt o copie licențiată a sistemului sovietic BM-21 „Grad” MLRS. Sistemul a fost pus în funcțiune în 1978. Șasiul camionului DAC a fost ales ca bază pentru mașină.

„În ceea ce privește numărul de unități care ar putea fi, teoretic, furnizate Ucrainei, conform datelor Bilanțului Militar, din 2022, armata română avea în serviciu un total de 134 de tunuri antiaeriene APR-40, deci este destul de probabil să fie vorba despre câteva zeci de mașini”, scrie publicația.

⚡️The first video of the 🇹🇩Romanian 122-mm MLRS APR-40 system in service with the Armed Forces of 🇺🇦Ukraine.

Previously, the transfer of this system to the Armed Forces of Ukraine was not reported, nor is the number that was transferred unknown. pic.twitter.com/t1IynwdcZr