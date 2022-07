Lansatorul britanic de rachete antiaeriene Stormer HVM a ajuns în dotarea armatei Ucrainei VIDEO

Forțele armate ale Ucrainei au primit din Marea Britanie șase lansatoare de rachete antiaeriene Stormer HVM.

Sistemele sunt capabile să detecteze avioanele și elicopterele la o distanță de 18 km și, respectiv, 8 km. Racheta este lansată în mai puțin de 5 secunde după ce ținta este recepționată.

Lansatoarele sunt echipate cu rachete de mare viteză Starstreak și rachete multirol ușoare pentru apărarea aeriană cu rază scurtă de acțiune.

#Ukraine: The first photos of a UK-supplied Stormer HVM short-range air defense system in Ukraine - reportedly, 5 of these systems were donated in total.

The main role of the Stormer on the battlefield is to protect troops from attack helicopters and low-flying aircraft. pic.twitter.com/ym0QCRajSS