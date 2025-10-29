Ramona Olaru debutează în antreprenoriat cu Sitara, un brand românesc de modă care vorbește despre echilibru și eleganță

Cunoscută pentru prezența ei din televiziune, Ramona Olaru face un pas important în carieră și își lansează propriul brand de modă. Sitara este proiectul care marchează debutul său în antreprenoriatul creativ și propune o estetică rafinată, construită pe echilibru, claritate și feminitate modernă.

Primul eveniment Sitara, Pop-Up Sale & New Collection Preview, are loc la Inpresso Lounge din București și oferă publicului ocazia de a descoperi universul acestui nou brand românesc.

Sitara by Ramona Olaru este un proiect care combină disciplina estetică cu sensibilitatea creativă, într-o direcție contemporană, orientată spre detaliu și proporție.

„Sitara nu este despre a te ascunde sau a te expune. Este despre a ști cine ești și cum alegi să te exprimi. Prin acest eveniment, vreau ca oamenii să vadă Sitara așa cum este: un brand trăit, nu doar purtat. E o experiență în care moda devine personală”, a declarat Ramona Olaru, fondator Sitara.

Sitara – despre claritate, proporție și feminitate

Brandul creat de Ramona Olaru aduce o perspectivă matură asupra modei. Colecțiile Sitara pun accent pe structuri arhitecturale, linii curate și materiale fluide. Croielile și detaliile riguroase conturează o siluetă elegantă și actuală. Printre piesele emblematice se numără sacourile minimaliste, corsetele fine din satin și rochii de ocazie din tafta sau dantelă, care definesc ADN-ul estetic al brandului.

„Pentru mine, Sitara este o formă de echilibru. Despre haine care nu concurează cu personalitatea femeii, ci o completează”, explică Ramona.

Evenimentul Sitara Pop-Up Sale & Preview

Evenimentul marchează o etapă importantă în dezvoltarea brandului, oferind publicului ocazia de a descoperi piesele colecției anterioare și de a explora direcția noii colecții Sitara.

Noua linie aduce o estetică mai matură, cu forme sculpturale, materiale dense și detalii precise, o expresie a feminității asumate și a rafinamentului discret.

Ramona Olaru – de la televiziune la antreprenoriat creativ

Pentru Ramona Olaru, acest proiect este o continuare firească a pasiunii pentru modă, dar și o dovadă a curajului de a începe un drum nou.

„Până acum am fost imaginea altor branduri, dar Sitara este povestea mea. Este felul meu de a vorbi despre echilibru, proporție și despre femeia care știe să fie prezentă fără să caute scena”, a spus fondatoarea.

Prin Sitara, Ramona Olaru aduce o contribuție relevantă la dezvoltarea modei locale și demonstrează că un brand românesc poate concura prin viziune, calitate și coerență estetică.

