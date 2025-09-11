Business Focus: The Real Estate Event - The legacy edition

Site-ul oficial al cărţii electronice de identitate a fost clonat. Avertismentul Ministerului Afacerilor Interne

Autor: Maria Popa
Joi, 11 Septembrie 2025, ora 16:26
Site-ul oficial al cărţii electronice de identitate a fost clonat. Avertismentul Ministerului Afacerilor Interne
Carte de identitate electronică FOTO: mai.ro

Ministerul Afacerilor Interne avertizează, joi, 11 septembrie, că site-ul oficial al cărții electronice de identitate a fost clonat, dar s-a intervenit și s-a blocat accesul la site-ul fals.

MAI precizează că singurul site oficial este construit exclusiv pe domeniul .gov.ro.

”Ministerul Afacerilor Interne a depistat o activitate de impersonare a site-ului oficial al noii cărți electronice de identitate.

Structurile MAI au intervenit și au blocat accesul la site-ul fals, care clona pagina oficială”, anunță, joi, Ministerul de Interne.

Instituția precizează că pagina web oficială dedicată cărții electronice de identitate este doar https://carteadeidentitate.gov.ro.

”Acest site este construit exclusiv pe domeniul .gov.ro. Orice altă pagină, apărută pe alte domenii (.ro, .com etc.), nu este oficială și poate reprezenta o tentativă de fraudă”, au mai transmis oficialii MAI.

