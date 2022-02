Site-uri care propagă știri false despre invazia Ucrainei de Rusia, închise în România sau urmează să fie închise. Reacția, la o zi după declarația Ursulei von der Leyen

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, a declarat luni, 28 februarie, că o serie de site-uri care distribuie știri false despre invazia Ucrainei în Rusia sunt închise sau vor fi închise în România.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, a anunţat luni că autoritățile române au închis sau urmează să închidă mai multe site-uri care ”propagau ştiri false, în contextul crizei din Ucraina”.

"Ultimul operator care furnizează servicii TV în România va opri furnizarea Russia Today în România. Începând din această seară, niciun operator de difuzare a Russia Today din România nu va mai avea acest serviciu activ", a precizat Cărbunaru, la Palatul Victoria.

Declarația oficialilor români vine la câteva ore după afirmațiile similare ale Ursulei von der Leyen.

”În al doilea rând, vom interzice mașina media a Kremlinului în UE. Rusia Today și Sputnik, deținute de stat, și filialele lor, nu își vor mai putea răspândi minciunile pentru a justifica războiul lui Putin.

Dezvoltăm instrumente pentru a interzice dezinformarea lor toxică și dăunătoare în Europa”.

