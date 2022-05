O invitație lansată pe pagina emisiunii de dimineață de la Rock FM, adresată celor care de oboseală au făcut lucruri trăsnite a adunat o întreagă colecție de situații amuzante.

Provocarea a fost lansată pe Facebook, pe 12 mai, când se celebrează Ziua Internațională a Sindromului de Oboseală Cronică.

Referindu-se la situațiile hilare în care oamenii ajung uneori din cauza oboselii, urmăritorii paginii au fost invitați să relateze "cel mai nini-nino gest" pe care l-au făcut din cauza epuizării.

Întrebarea a strâns sute de răspunsuri savuroase.

Categoria "Telefon mobil"

"Am aruncat telefonul mobil la coșul de gunoi stradal odată cu diverse ambalaje adunate în mășină. Am realizat după vreo două ore. Coșul de gunoi era (din fericire) lângă bloc. Am alergat după domnul de la salubritate ca să-mi spună în ce tomberon a golit coșul ACELA de gunoi. N-a știut să-mi zică. Am cerut un telefon de la un vecin care trecea pe acolo, m-am sunat și am ascultat tomberoanele cu urechea să văd care ˝sună˝. Am avut noroc."

"Vorbeam la telefon înjurând că nu găsesc telefonul."

Categoria "Mașini"

"Am uitat unde am parcat și am crezut că mi-a fost furată mașina. Am chemat poliția și am făcut mare tam tam, ca după 20 de minute să-mi aduc aminte că am parcat în altă parte."

Ads

"M-am urcat în dreapta, în locul pasagerului, deși eu eram șoferul".

"Voiam să folosesc lichid de parbriz, dar de fapt dădeam flash-uri. Vreo 40 de km."

"Și eu tot pe fondul oboselii m-am parcat în centru să merg la primărie și când m-am întors am urcat pe bancheta din spate și mă întrebam unde dracu sunt și unde e volanul, până am realizat ce făcusem, râdeau de mine câțiva din apropiere care văzuseră scena."

"Dimineața, conduceam mașină și îmi făceam lista în cap: am luat ochelarii, telefonul, portofelul... aoleu, unde e cheia de la mașină? Opresc la un semafor, dă-i și caută în geantă. La un moment dat, văd cheia în contact, o scot și o bag în poșetă. Ceilalți șoferi nu au fost prea bucuroși."

"În drum spre casă de la serviciu, am parcat mașina la piață, am făcut cumpărături și am pornit pe jos spre casă. În timp ce mă apropiam, căutam cu privirea loc de parcare, iar când am ajuns în dreptul lui, mi-am văzut pantofii pe asfalt și sacoșele în mâini."

Ads

"M-am urcat în mașină unui necunoscut, crezând că e taxi. După ce i-am spus destinația, omul s-a întors spre mine și mi-a spus că el își așteaptă nevasta, dar dacă e musai mă duce și la adresă."

Categoria "Serviciu"

"Am plecat la serviciu în papuci de casă... din perechi diferite. Mi-am dat seama în mașină, că nu simțeam pedalele la fel. Unul avea talpa de pâslă"

"Am plecat la serviciu din nou cu toate că terminasem schimbul cu două ore înainte."

"Am plecat de la serviciu pe jos și, când am ajuns acasă, am realizat că venisem cu mașina.... A trebuit să mă întorc să o iau."

"Am ieșit din gardă, m-am dus acasă și m-am culcat, iar când a venit ambulanța la un bloc vecin, m-am trezit și m-am dus să consult pacientul."

Categoria "Chei"

"Am pus cheile de la casă în frigider."

"Am pus cheile în frigider când trebuia să plec de acasă. Le-am căutat o ora peste tot și apoi am petrecut încă o ora plângând de nervi. Nu am mai plecat. Le-am găsit seara la cină."

Categoria "Copii"

"I-am băgat suzeta în gură celui de 9 ani în locul celui de 6 luni"

Ads

"Nu mai știam unde îmi sunt copiii, chiar dacă mi-au zis unde pleacă!"

"Îmi căutam copilul prin casă, disperată că nu e nicăieri. După câteva secunde care au părut ore, am realizat că fetița mea dormea în marsupiu. Marsupiul era pe mine."

"Am alergat tot orașul (a se citi "am stat blocată în traficul de Petricani/Colentina la oră de vârf"), am ajuns într-un suflet la grădiniță, mi-am cerut zeci de scuze că am întârziat, doar ca să îmi spună educatoarea că în ziua cu pricina nu adusesem copilul la grădiniță. A, și-am parcat mașina la un mall și mi-am luat că reper, să nu uit unde am lăsat-o, un jeep roșu."

"În primele nopți de mamă, mă trezea atât de des încât aveam halucinații, mi se părea că nu e fiică -mea cea pe care o țin în brațe și îmi amintesc că îmi spuneam că trebuie să mai rezist puțin, căci după încă 2-3 copii alăptați va veni și rândul ei, să rezist până o hrănesc și pe ea, că e a mea."

"M-am dus de două ori în aceeași zi să iau copilul de la grădiniță. A doua oară nu mai era acolo, că îl luasem prima oară."

Ads

"Legănam căruciorul de cumpărături crezând că este căruciorul copiilor. Mai făceam și șșș"

Categoria "Diverse"

"Am văzut un sezon întreg din GoT în 5 min. Am dat play la episodul 1, am închis ochii 5 minute și când i-am deschis se termină episodul 20."

"Am pus telecomanda în frigider."

"M-am trezit, am pregătit micul dejun, mi-am trezit jumătatea care, chior de somn, uitându-se la ceas (ceea ce mie nu-mi trecuse prin cap), zice: Micul dejun la ora 2 noaptea?"

"Am intrat pe jos în coadă de MC drive, și am stat în picioare la coadă în spatele mașinilor și nu înțelegeam de ce se mișcă mașinile mai greu că mine."

"M-am demachiat cu acetonă. La ochi. De două ori, la interval de câteva luni distanță."

"Am plecat în papuci de casă și altă dată am plecat sâmbătă la serviciu!"

"Am ieșit să plimb câinele fără câine. Apoi l-am sunat pe soț plângând că am pierdut labradorul. După căutări serioase prin cartier, m-am întors acasă unde aștepta bietul Snap să iasă afară la un pipilica."

"Mi-am aruncat șosetele murdare în toaletă și am tras și apa după ele."

"Am dus o farfurie spălată în șifonier."

"Am vrut să deschid ușa de la scară cu cardul de la bancă."

Ads