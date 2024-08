Cele mai vizitate locuri din lume, în mare pericol: 50 de atracții mondiale vor fi distruse, inclusiv din România

Un nou studiu realizat de către experții de la Climate X, o platformă globală de date și analize privind riscurile de distrugere, vine cu un avertisment serios legat de cele mai vizitate atracții din lume.

Cercetătorii au dezvăluit cele mai expuse 50 de situri din patrimoniul mondial UNESCO care ar putea fi distruse de catastrofe naturale până în anul 2050.

Oamenii de știință trag un semnal de alarmă. Ei explică faptul că, din cauza schimbărilor climatice, zeci de atracții turistice din întreaga lume, inclusiv din România, vor dispărea în următorii 25 de ani, potrivit Daily Mail.

Cercetătorii de la Climate X au folosit modele climatice pentru a prezice modul în care inundațiile, eroziunea de coastă, alunecările de teren, pericolele cauzate de vânt, furtunile și cicloanele vor afecta siturile din întreaga lume.

Analiza lor evidențiază 50 de situri expuse riscului, inclusiv patru din Marea Britanie. Dar și din România: Delta Dunării, care este expusă dispariției din cauza inundațiilor.

„Descoperirile noastre servesc drept un avertisment dur pentru guverne, conservatori și comunitatea globală de a acorda prioritate salvgardării planetei noastre - pentru a păstra monumentele noastre antice și activele și infrastructura noastră actuală - și pentru a proteja viața de astăzi și în viitor", a spus Lukky. Ahmed, CEO și co-fondator al Climate X.

Lista Patrimoniului Mondial UNESCO include în prezent 1.223 de situri, care sunt considerate atât de importante pentru viitorul planetei noastre încât ar trebui protejate pentru totdeauna.

În noul lor studiu, cercetătorii de la Climate X și-au propus să înțeleagă care dintre aceste situri ar putea pieri din cauza schimbărilor climatice. Echipa a folosit platforma Spectra de la Climate X, care modelează modul în care schimbările climatice vor afecta proprietățile, activele și infrastructura în diferite scenarii.

Algoritmii din cadrul platformei cuantifică riscul legat de vremea extremă pentru a modela probabilitatea viitoare a 16 pericole climatice diferite - de la căldură extremă la cicloane tropicale și inundații - în opt scenarii de încălzire pe un orizont de timp de 100 de ani.

Analiza a relevat 50 de locuri cheie expuse riscului dacă emisiile globale de gaze cu efect de seră continuă să crească în ritmul actual. În fruntea listei se află sistemul Subak din Indonezia, care este vulnerabil la inundațiile de suprafață, zilele de căldură extremă și riscul de secetă.

Urmează Parcul Național Kakadu din Australia, care este expus riscului de inundații de suprafață și incendii, și Quanzhou: Emporium of the World din China, care este expus riscului de secetă.

Alte situri cheie incluse pe listă sunt Opera din Australia din Sydney, Parcul Național Olimpic din SUA, Alpii Elvețieni Jungfrau-Aletsch din Elveția și Mănăstirile Budiste Munte Sansa din Coreea.

Podul Forth – un pod feroviar peste Firth of Forth în estul Scoției – și arhipelagul îndepărtat, St Kilda, sunt ambele vulnerabile la inundațiile de coastă, potrivit Climate X. New Lanark – un sat cu moară din secolul al XVIII-lea din Scoția – riscă să fie afectat de alunecări de teren, în timp ce Parcul Regal Studley din Yorkshire este cel mai vulnerabil la furtunile severe.

„Efectul potențial al schimbărilor climatice asupra acestor situri este profund”, a spus Ahmed. „Dar nu doar moștenirea noastră trecută este în pericol – este și prezentul nostru”.

„În timp ce pierderea acestor comori culturale – dintre care multe au durat de milenii – ar fi, desigur, devastatoare, este, de asemenea, vital să ne amintim că impactul real societal și economic al schimbărilor climatice are loc aici și acum”.

20 de situri UNESCO în pericol de dispariție

Peisajul cultural al provinciei Bali: Sistemul Subak, Indonezia - inundații de suprafață, zile extreme de căldură și riscuri de secetă

Parcul Național Kakadu, Australia - riscuri de inundații de suprafață și incendii

Quanzhou: Emporium of the World în Song-Yuan, China - risc de secetă

Fabrica de fier Engelsberg, Suedia - riscuri de inundații de suprafață și inundații ale râului

Rezervația forestieră Sinharaja, Sri Lanka - inundații de suprafață și riscuri extreme de căldură

Peștera decorată Pont d’Arc, cunoscută sub numele de Grotte Chauvet-Pont d’Arc, Ardèche, Franța - riscuri de inundații de suprafață și alunecări de teren

Peisajul cultural al Lacului de Vest din Hangzhou, China - riscuri de inundații de suprafață și secetă

Fujian Tulou, China - riscuri de inundații de suprafață și zile extreme de căldură

Ombilin Coal Mining Heritage din Sawahlunto, Indonezia - inundații de suprafață, zile extreme de căldură și riscuri de secetă

Himeji-jo, Japonia - risc de inundații de suprafață

Delta Dunării, România - risc de inundații

Alpii Elvețieni Jungfrau-Aletsch, Elveția - risc de inundații

Complexul industrial al minei de cărbune Zollverein din Essen, Germania - risc de inundații ale râului

Abația cisterciană Fontenay, Franța - risc de inundații de suprafață

Opera din Sydney, Australia - riscuri de inundații de coastă și valuri de furtună

Parcul Regal Studley, inclusiv Ruins of Fountains Abbey, Anglia - riscuri de furtună

Centrele istorice din Stralsund și Wismar, Germania - riscuri de inundații și furtuni

Parcul Național Olympic, SUA - riscuri de inundații și alunecări de teren

Provins, Orașul Târgurilor Medievale, Franța - risc de inundație

Podul Vizcaya, Spania - risc de inundații de coastă

