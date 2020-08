Consiliul Concurentei publica lista neagra a celor 35 de firme care au trucat licitatiile publice in ultimii trei ani. Apar companii celebre: Siveco, Electrica sau Vesta Investment

Lista contine un numar de 35 de companii care au fost implicate in investigatii privind trucarea de licitatii, deciziile de sanctionare din ultimii trei ani, precum si mentiuni cu privire la modalitatea de cooperare a acestora cu autoritatea nationala de concurenta.Cel mai recent caz, incheiat anul trecut, a fost cel in care Siveco Romania si Intrarom au fost sanctionate pentru incalcarea Tratatului de aderare la UE prin practici concertate de impartire a pietei in cazul unei licitatii organizate de APIA.Alte companii mari de pe lista neagra sunt Electromagnetica, Energobit, Electrica, Condmag, Cis-Gaz, Armax sau Vesta Investment.Institutia de concurenta a decis sa publice aceasta lista pentru a veni in sprijinul autoritatilor care fac evaluarea, potrivit unui comunicat remis, miercuri, AGERPRES.Consiliul Concurentei si Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) au anuntat, tot miercuri, ca au elaborat un document, "Opinie comuna", care clarifica modalitatile prin care o companie care a fost sanctionata pentru participarea la o intelegere de tip cartel vizand trucarea de licitatii poate fi reabilitata daca se afla in situatia de a fi exclusa de la o procedura de atribuire.Astfel, compania poate prezenta autoritatii contractante decizii emise de Consiliul Concurentei in ultimii trei ani care dovedesc ca a colaborat cu institutia prin aplicarea la politica de clementa si/sau recunoastere a faptei anticoncurentiale, precum si dovezi privind elaborarea si implementarea unui program de conformare cu legislatia din domeniul concurentei, in concordanta cu Ghidul privind conformarea cu regulile de concurenta.In acelasi timp, autoritatile contractante au libertatea de a evalua de la caz la caz masurile luate de operatorii economici si dovezile prezentate de acestia.