Cine e jucătorul de la FCSB care s-a calificat la Campionatul Mondial, dar a ratat sărbătoarea

Ngezana s-a calificat la CM 2026 FOTO X @UnplayableZA

Naționala de fotbal a Africii de Sud a devenit a 23-a echipă calificată la Campionatul Mondial de anul viitor, din SUA, Mexic și Canada.

Africa de Sud a câștigat o grupă preliminară din care a făcut parte și Nigeria, câștigând marți meciul cu Benin, scor 4-0.

Fotbalist la FCSB, Siyabonga Ngezana e unul dintre jucătorii importanți ai naționalei ”Bafana-bafana”, însă fundașul campioanei României a ratat sărbătoarea calificării.

Ngezana a fost suspendat în urma unui cartonaș galben primit la precedenta convocare, iar sud-africanii nu l-au mai chemat pentru meciurile din octombrie.

De menționat faptul că Africa de Sud a pierdut un meci la ”masa verde” tocmai pentru că a folosit un jucător suspendat.

