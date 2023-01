Turiștii care nu au reușit să urce la Cota 2000 din Sinaia cu instalațiile de transport pe cablu întrucât erau defecte din cauza condițiilor meteo își pot recupera banii printr-o simplă solicitare adresată pe mail, la adresa contact@tusinaia.ro, au anunțat autoritățile locale.

Solicitarea adresată societății Transport Urban Sinaia trebuie să conțină o notă explicativă, în care turistul să expună succinct motivul pentru care solicită rambursarea banilor, o fotografie a cartelei (skipass) și bonul fiscal. Autoritățile locale susțin că s-au confruntat cu foarte multe încercări de fraudă, mulți dintre turiști încercând să obțină rambursarea integrală a banilor plătiți pentru un skipass deși au schiat toată ziua sau câteva ore.

”Avem foarte multe încercări de fraudă. Sunt foarte mulți oameni care cer returnarea banilor după ce au schiat toată ziua și cer retur integral. Acesta este motivul pentru care cerem pe mail fotografiile cartelelor, pentru că acestea au o serie de identificare pe care noi o verificăm în sistemul de ticketing. Astfel aflăm la ce porți a intrat cartela respectivă, fiecare intrare pe fiecare poartă și la ce oră. Dacă ni se face solicitare de rambursare integrală, iar noi vedem că din opt ore de program, respectivul a schiat șase, se face rambursarea pe cele două ore pierdute. Lucrăm totuși cu bani publici. Vine Curtea de Conturi și ne impută nouă banii decontați în mod eronat. Fiecare carteală este verificată în sistemul de ticketing tocmai pentru a descuraja tentativele de fraudă”, a explicat Maria Floricică, directoarea societății Transport Urban Sinaia (TUS).

Aceasta a explicat că în cusrul zilei de 23 ianuarie programul a fost prelungit cu două ore, până la ora 18.00-18.30, tocmai pentru a compensa perioada în care instalațiile de transport pe cablu nu au funcționat din cauza chiciurei. Nu au fost puține cazurile în care, la finalul zilei, după ore de schiat, turiștii s-au îndreptat către casierii și au cerut returnarea banilor, susține sursa citată.

”Noi am prelungit ieri cu două ore programul. Au fost schiori, chair foarte mulți, care au coborât de pe munte la ora 18.00 și mergeau la caserii să ceară banii după ce schiaseră toată ziua. Ei urcaseră cu telecabina, pentru că aceasta a funcționat ieri. Probleme au fost doar la instalațiile noi, la gondola Carp, care urcă de la 1400 la 2000”, a explicat Floriciă.

Aceasta a precizat că banii nu se rambursează pe loc, tocmai pentru că aceste cartele skipass trebuie verificate în sistemul de ticketing.

”Banii sunt primiți în câteva zile, cât durează procesarea, verificarea tuturor cartelelor. Pentru ce s-a întâmplat ieri, probabil până vineri, 80, 90 la sută dintre ei vor primi banii. E vorba despre câteva zile cu tot cu banca, pentru că toate transferurile sunt online prin bancă”, a mai spus directorul TUS.

Luni, 23 ianuarie, la Sinaia peste 5.000 de persoane au urcat la Cota 1400 cu instalațiile de transport pe cablu. Din cauza condițiilor meteo, gondola și telescaunul care fac legătura între Cota 1400 și pârtiile de mare altitudine de la Cota 2000 nu au putut funcționa din cauza chiciurei depuse pe cabluri. Acesata a fost și motivul pentru care pe peroanele de așteptare s-au creat cozi uriașe, iar turiștii nervoși au început să huiduie și să strige ”hoții”.

Autoritățile locale susțin că o parte din vină o au și turiștii care au continuat să-și cumpere online cartele de tip skipass, deși la casierie și pe Facebook fuseseră informați că gondola Carp nu va funcționa câteva ore. Reprezentanții TUS susțin că sistemul de vânzare online nu poate fi oprit, așa cum se întâmplă în cazul vânzării clasice, la casierie.

”Noi am oprit vânzarea cartelelor de tip skipass, la casierii, la ora 10 dimineața, când am realizat că rezolvarea problemelor tehnice durează mai mult decât estimasem inițial. Problema a fost că nu s-a putut opri vânzarea cartelelor online. Ei, chiar dacă erau informați că gondola Carp nu pornește, s-au dus și și-au cumpărat skipass-uri de la ticket poste. Am avut enorm de multe operațiuni în online pe skipass. La casierie li se spunea că nu se mai vând skipassuri, iar ei se duceau pe online și-și cumpărau de acolo. Vânzarea în online nu poate fi blocată. Este un sistem de ticketing din Austria pe care noi nu îl controlăm. Este un template care nu se poate personaliza în funcție de nevoile fiecărei stațiuni”, a explicat Maria Floriciă.

Societatea Transport Urban Sinaia a fost amendată, luni, 23 ianuarie, de către ANPC cu suma de 15.000 de lei. În plus, comisarii au cerut autorităților locale să returneze contravaloarea serviciilor care nu au fost prestate.

