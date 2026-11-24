Sistemul european de alerte în domeniul auto anunță o amplă campanie de rechemare în service pentru marca Skoda, referitoare la 1.719.113 automobile produse pe parcursul unui deceniu.

Campania se referă la aproape o întreagă generație de mașini, care include sedanul Octavia - extrem de popular, sedanul de clasă medie Superb, precum și automobilele Karoq și Kodiak - de tip SUV, anunță site-ul Profit.ro la data de 23 noiembrie 2026.

Mașinile vizate sunt Skoda Octavia III, produs între anii 2015 – 2020, Skoda Superb III, produse între 2015 și 2024, Skoda Karoq, produs între 2017 și 2024, și Skoda Kodiaq, produs între 2016 și 2023.

Problema care impune această readucere în service este riscul de pătrundere a umezelii în zona unui șurub al casetei de direcție, ceea ce ar putea produce corodarea șurubului, ruperea acestuia și, în final, chiar pierderea direcției de către șofer. Riscul de accident este considerat ridicat. De aceea, această campanie de rechemare este una de siguranță pentru pasageri.

Activitate de la service va presupune verificarea zonei afectate și înlocuirea pieselor defecte, dacă acestea există. Întreaga procedură se va face pe cheltuiala firmei producătoare.

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