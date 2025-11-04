Jurnaliștii au fost surprinși în direct îmbrățișați: decizia conducerii a fost să îi dea afară imediat

Autor: Alexandru Atanase
Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 11:56
1251 citiri
Jurnaliștii au fost surprinși în direct îmbrățișați: decizia conducerii a fost să îi dea afară imediat
Ziariștii italieni se îmbrățișau de bucurie în spatele prezentatorulu iFOTO Captura foto

Scenă incredibilă la postul italian Sky Sport Italia, imediat după finalul meciului Verona – Inter 1-2.

În timp ce prezentatorul anunța rezultatul partidei, doi jurnaliști aflați în redacție au fost surprinși în direct cum se îmbrățișează și strigă de bucurie, în urma victoriei obținute dramatic de echipa lui Cristi Chivu, decisă de un autogol în minutul 90+4.

Imaginile au devenit rapid virale pe rețelele sociale și au fost preluate de presa din Italia, dar momentul nu a fost deloc pe placul conducerii postului. Potrivit Repubblica, cei doi jurnaliști, aflați în perioada de internship, au fost concediați imediat după incident.

Directorul Sky Sport Italia, Federico Ferri, a transmis un mesaj clar întregii redacții, avertizând că astfel de manifestări nu vor fi tolerate pe viitor:

„Profesionalismul și neutralitatea sunt esențiale în timpul transmisiunilor. Oricine repetă un asemenea comportament va avea aceeași soartă.”

Fabio Capello a văzut Interul lui Chivu și a tras concluzia: reputatul antrenor și-a ales favorita la titlu în Serie A
Fabio Capello a văzut Interul lui Chivu și a tras concluzia: reputatul antrenor și-a ales favorita la titlu în Serie A
Fabio Capello, fostul mare antrenor italian în vârstă de 79 de ani, a analizat lupta la vârful Serie A și a tras concluzii clare după ce a urmărit victoria obținută cu emoții de Interul...
Nebunie în Serie A, după meciul dintre Milan și Roma: cum arată clasamentul la vârf
Nebunie în Serie A, după meciul dintre Milan și Roma: cum arată clasamentul la vârf
Echipa italiană AC Milan a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia AS Roma, în etapa a 10-a din Serie A. Milanezii au marcat unicul gol al meciului în minutul 39,...
#sky sports italia, #Inter Milano, #verona, #Cristi Chivu, #jurnalisti , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Dati afara imediat! Ce faceau doi jurnalisti in direct la TV, chiar in spatele prezentatorului
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Numit "tradator" in propria tara, Novak Djokovic a rupt tacerea! De ce s-a mutat definitiv in Grecia

Ep. 152 - Alegerile din București sunt "ilegitime"

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Anunțul UEFA în legătură cu meciul FCSB-ului din Europa League
  2. Gigi Becali a pus capăt telenovelei Louis Munteanu la FCSB: ”La revedere!”
  3. Șoc la CSM București: Adi Vasile a fost dat afară! Și Cristina Vărzaru a plecat
  4. Jurnaliștii au fost surprinși în direct îmbrățișați: decizia conducerii a fost să îi dea afară imediat
  5. Sfat pentru Louis Munteanu: "S-au purtat execrabil cu tine! Pleacă cât mai repede"
  6. S-a retras din tenis jucătorul român care l-a înfruntat pe Roger Federer în finală
  7. Imagini sfâșietoare! Jucătorii au aflat pe teren de moartea antrenorului. Cum au reacționat VIDEO
  8. ”Un adevărat gunoi uman!” Unul dintre cele mai așteptate meciuri de box a fost anulat
  9. Viktor Orban, despre românul care a câștigat Cupa Campionilor cu Steaua: ”Legenda sportului maghiar”
  10. Englezii și-au adus aminte de Istvan Kovacs, delegat la cel mai tare meci din Liga Campionilor: ”O veste proastă”