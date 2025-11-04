Jurnaliștii au fost surprinși în direct îmbrățișați: decizia conducerii a fost să îi dea afară imediat

Scenă incredibilă la postul italian Sky Sport Italia, imediat după finalul meciului Verona – Inter 1-2.

În timp ce prezentatorul anunța rezultatul partidei, doi jurnaliști aflați în redacție au fost surprinși în direct cum se îmbrățișează și strigă de bucurie, în urma victoriei obținute dramatic de echipa lui Cristi Chivu, decisă de un autogol în minutul 90+4.

Imaginile au devenit rapid virale pe rețelele sociale și au fost preluate de presa din Italia, dar momentul nu a fost deloc pe placul conducerii postului. Potrivit Repubblica, cei doi jurnaliști, aflați în perioada de internship, au fost concediați imediat după incident.

Directorul Sky Sport Italia, Federico Ferri, a transmis un mesaj clar întregii redacții, avertizând că astfel de manifestări nu vor fi tolerate pe viitor:

„Profesionalismul și neutralitatea sunt esențiale în timpul transmisiunilor. Oricine repetă un asemenea comportament va avea aceeași soartă.”

