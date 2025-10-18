Băutura fără zahăr care te ajută să slăbești."Poate crește rata metabolică în repaus"

Apa este excelentă pentru a menține caloriile și zahărul sub control, dar să bei apă toată ziua poate deveni plictisitor. Când vrei ceva cu mai multă savoare, dar totodată să păstrezi caloriile la minim, băuturile fără zahăr sunt cea mai bună opțiune. Alegerea preferată de multe persoane este ceaiul.

Pe lângă varietatea sa de arome, ceaiul are proprietăți unice care pot sprijini eforturile de pierdere în greutate. Iată de ce aproape orice tip de ceai neîndulcit poate fi un aliat.

Cum te poate ajuta ceaiul să slăbești.

Conține aproape zero calorii

Fără zahăr, aditivi sau alte mixuri, ceaiul este practic fără calorii — mai puțin de 3 calorii pe ceașcă, indiferent că este negru, verde sau de plante. Deoarece balanța calorică (calorii consumate versus calorii arse) este esențială pentru pierderea în greutate, poți savura ceaiul fără griji.

„Este recomandat să alegi varietăți neîndulcite, fără zahăr adăugat sau ingrediente calorice, pentru a sprijini pierderea și menținerea greutății,” spune Wan Na Chun, nutriționist și specialist în sănătate publică.

O alternativă gustoasă la apă

Apa ar trebui să fie băutura principală — dar nu e cea mai interesantă. Ceaiul aduce savoare și menține lucrurile interesante. Poți explora multiple arome și combinații de frunze și plante, devenind un adevărat somelier al ceaiului.

Dacă vrei să-l faci și mai gustos fără calorii, Chun recomandă adaosuri naturale: lămâie, mentă, scorțișoară sau ghimbir proaspăt.

Ceaiul poate înlocui și alte băuturi bogate în calorii: folosește-l ca bază pentru mocktail-uri sau amestecă-l cu apă minerală și puțin suc pentru o băutură răcoritoare de după-amiază.

Hidratează

A rămâne bine hidratat merge mână în mână cu menținerea unei greutăți sănătoase. Cercetările arată că băutul de apă — mai ales înainte de mese — este asociat cu pierdere în greutate semnificativă. Fluidele sprijină digestia și oferă senzația de sațietate.

Ceaiul poate fi la fel de hidratant ca apa. Un studiu din 2023 a arătat că și ceaiul cu cofeină, precum cel verde, este la fel de eficient ca apa pentru a reface lichidele pierdute în cazul unei deshidratări ușoare. Chun adaugă că aroma și versatilitatea ceaiului fac hidratarea mai plăcută. Alternă ceaiul și apa pe parcursul zilei, dar consumă cu prudență ceaiul cu cofeină (negru sau verde) mai târziu în zi.

Poate stimula metabolismul

Deși nicio băutură nu este un miracol pentru slăbit, ceaiul poate sprijini un metabolism sănătos.

„Metabolismul poate fi stimulat prin consumul de ceai, mai ales cele cu cofeină. Cofeina poate crește rata metabolică în repaus,” spune Christiane Matey, specialist în nutriție.

Antioxidanții din ceai — numiți catechine, prezenți în ceaiurile verde, oolong, alb și negru — pot susține termogeneza, procesul natural de ardere a caloriilor.

Unele studii arată că băutorii obișnuiți de ceai verde pierd ușor mai mult în greutate decât cei care nu beau ceai, datorită cofeinei și catechinei EGCG. Alte cercetări au observat o creștere modestă a termogenezei — aproximativ 23 calorii arse suplimentar pe zi. Deși impactul ceaiului singur nu este mare, consumat împreună cu o dietă echilibrată și un stil de viață activ poate fi un aliat util.

Poate ajuta la reducerea stresului

Stresul cronic poate îngreuna slăbitul, prin creșterea hormonilor foamei. Pe lângă ritualul relaxant de a savura o ceașcă de ceai, unele varietăți conțin compuși care ajută organismul să gestioneze stresul.

De exemplu, ceaiul verde conține L-teanină, care stimulează eliberarea neurotransmițătorilor calmanti: serotonină, dopamină și GABA. Aceștia reglează starea de spirit și reduc stresul. L-teanina mai promovează activitatea undelor alfa în creier, favorizând un calm activ și alert.

Dacă preferi o variantă fără cofeină, încearcă ceaiurile de plante decafeinizate: tulsi (busuioc sfânt), ashwagandha, rhodiola sau ginseng. Acestea sunt adaptogeni, compuși care reglează răspunsul organismului la stres. Consultă medicul înainte de consum în sarcină sau alăptare.

Cum să savurezi ceaiul pentru pierderea în greutate

Evitați sau limitați zahărul. Zahărul și mierea cresc caloriile ceaiului. Chun recomandă reducerea treptată a îndulcitorului sau folosirea stevia, lămâie, scorțișoară sau ierburi proaspete pentru aromă.

Bea încet. Savurând fiecare înghițitură, mai ales la masă, ajuți digestia și conștientizarea senzației de sațietate.

Ceaiurile cu cofeină se consumă dimineața sau la prânz pentru a evita problemele cu somnul.

Concluzie a experților

Dacă vrei o alternativă la apă, care să nu compromită obiectivele de pierdere în greutate, încearcă ceaiul. Servit simplu, are practic zero calorii, fără zahăr adăugat și ajută la hidratare. Unele varietăți conțin compuși care sprijină răspunsul organismului la stres, ceea ce poate influența hormonii foamei. Nu e un miracol, dar este o modalitate gustoasă, fără zahăr, de a te hidrata — așa că pune ceainicul la fiert, scrie eatingwell.com.

