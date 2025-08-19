Eliminarea unui singur tip de alimente ar putea să dubleze pierderea în greutate. „Faceți cumpărături de la marginea magazinului”

Un nou studiu sugerează că renunțarea la o singură categorie de alimente ar putea aproape să dubleze rezultatele pierderii în greutate.

Studiul, publicat recent în revista Nature Medicine, a descoperit că adulții supraponderali care au renunțat la alimentele ultraprocesate (AUP) au slăbit aproape de două ori mai mult într-o perioadă de două luni decât cei care nu au făcut acest lucru.

AUP includ mâncărurile la microunde, sucurile carbogazoase, chipsurile și biscuiții ambalați, printre altele.

Dar pot include și produse promovate ca „alimente sănătoase”, susțin unii specialiști.

AUP trec prin mai multe procese pentru a fi „stabilizate pentru consum”, a explicat dr. Jeffrey Kraft, chirurg bariatric la Hackensack Meridian Palisades Medical Center din New Jersey, pentru Fox News Digital. „Alimentele procesate nu sunt alimente naturale”, a spus el. „Au trecut printr-o fabrică sau au fost modificate chimic pentru a rezista mai mult pe raft.”

Kraft a menționat că acestea „nu declanșează senzația normală de sațietate”.

„Sunt aproape întotdeauna combinate cu alte ingrediente nesănătoase, precum sirop de porumb bogat în fructoză, emulgatori și uleiuri hidrogenate.”

Pierderea în greutate prin consumul de alimente integrale se datorează adesea conținutului lor mai mare de fibre și proteine, care ajută oamenii să se simtă sătui mai mult timp, a explicat Ashlee Carnahan, nutriționist dietetician înregistrat la Henry Ford Health din Detroit.

Chiar și batoanele proteice pot fi considerate ultraprocesate — dar Carnahan a spus că, ocazional, consumul lor este acceptabil.

„Rețineți că un ou fiert oferă 7 grame de proteine și este cel mai complet aliment integral pe bază de proteine”, a spus ea. „Întotdeauna încurajez consumul de alimente integrale mai întâi.” Pentru cei care cred că nu au timp să pregătească mese, Carnahan recomandă să se concentreze pe alimente „în starea lor naturală”.

Acestea includ mere, banane, morcovi, nuci și semințe, unt de arahide natural și iaurt grecesc simplu. „Toate acestea sunt alimente excelente, care necesită doar puțină planificare și sunt ușor de consumat, cu minimă pregătire”, a adăugat ea.

„Creșterea treptată a consumului de legume până la 3 căni pe zi și de fructe până la 2 căni pe zi este un punct bun de plecare și susține o dietă sănătoasă în ansamblu.”

„Când consumați alimente procesate, recomand tuturor să citească eticheta – în special să fie atenți la cantitatea totală de zahăr și sodiu”, a spus ea. „Cu cât este mai mică, cu atât mai bine.”

Un truc rapid, recomandat de Kraft, este să „faceți cumpărături de la marginea magazinului”.

„De obicei, acolo se găsesc cele mai sănătoase alimente, cu câteva excepții”, a explicat el. „Lucrurile care expiră relativ repede sunt, în general, mai bune pentru sănătate.”

Kraft a mai spus că, de obicei, le recomandă pacienților săi care fac operații bariatrice să înlocuiască micul dejun cu un shake proteic sărac în calorii.

„Cea mai importantă condiție pentru pierderea în greutate este somnul”, a adăugat el, potrivit aol.com.

„Dacă nu dormiți bine – de exemplu, dacă aveți apnee în somn nediagnosticată – nu veți reuși niciodată să slăbiți.”

