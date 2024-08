Femeia care a slăbit 72 kg după ce a renunțat la dietele stricte prin care se înfometa: cele două secrete care o ajută să nu-i mai fie foame

Maria Kirkeland încerca să slăbească de mai bine de un deceniu, dar întotdeauna sfârșea prin a se suprasolicita, a se înfrupta și a se îngrășa și mai mult.

Abia după ce femeia de 37 de ani din apropiere de Oslo, Norvegia, a învățat despre calorii, proteine și antrenamente de forță, a început în sfârșit să slăbească durabil.

Femeia a slăbit 72 kg pe parcursul a doi ani și, după cum a declarat pentru Business Insider, nu a simțit niciodată foamea.

Ea a menționat două tactici care au dat rezultate: numărarea caloriilor, care a prevenit subalimentarea, și consumul generos de proteine pentru a rămâne sătulă.

Creșterea numărului de medicamente pentru pierderea în greutate a început să schimbe percepțiile, tot mai mulți oameni înțelegând că menținerea unei greutăți sănătoase presupune mai mult decât voință. Kirkeland a slăbit fără medicamente, dar a trebuit să lucreze mult la mentalitatea ei.

Femeia a spus că, în copilărie, a fost intimidată pentru că era puțin dolofană. Astfel, la vârsta de 12 ani, a început să mănânce cât mai puțin posibil - ceea ce a însemnat că a pierdut în greutate și că ciclul ei menstrual a fost perturbat.

Ads

Situația a fost suficient de extremă încât părinții ei i-au sugerat să o trimită într-un centru pentru a primi ajutor.

Din acel moment, greutatea ei a început să crească.

"Nu știam cum să fac față emoțiilor pe care le aveam legate de intimidare și de gândurile negative", a spus Kirkeland. "Așa că am apelat la mâncare ca să mă consolez, și atunci am început să mănânc în secret."

Kirkeland a spus că greutatea ei a crescut treptat până la vârsta de 20 de ani, dar s-a înrăutățit odată cu pandemia COVID-19.

"Pur și simplu mi-am pierdut cumpătul. Am fost foarte deprimată", a spus ea. "Am devenit foarte izolată și cred că asta m-a făcut să am o relație oribilă cu mâncarea, să mănânc foarte prost și să nu ies din casă."

Kirkeland a încercat de mai multe ori să slăbească. Încerca să elimine alimentele pe care le considera "rele" și să mănânce cât mai puțin posibil, dar nu reușea să se abțină și ajungea să mănânce în exces alimentele pe care și le refuza.

Ads

"Mâncam o mulțime de gustări, înghețată, ciocolată, alimente foarte bogate în calorii, iar apoi mă simțeam groaznic cu mine însămi", a spus ea. "Apoi îmi spuneam: "Voi ține o dietă. Nu voi mânca nicio înghețată. Nu voi mai mânca niciodată ciocolată. Am de gând să slăbesc". Și asta a durat cam câteva zile, iar apoi ai cedat."

Sfatul numărul 1: Numărarea caloriilor a fost educativă

În iulie 2022, Kirkeland a decis să încerce să slăbească din nou, dar altfel. Ea a descărcat TikTok și a urmărit câțiva antrenori calificați pentru pierderea în greutate.

"Numitorul comun în toate lucrurile pe care le spuneau era: Nu fi perfect, fii consecvent", a spus Kirkeland.

Ea știa că un deficit caloric era singura modalitate de a pierde în greutate, așa că a decis să încerce să numere caloriile.

"Mi-a fost foarte teamă să mă întorc la mentalitatea pe care o aveam înainte", a spus ea, referindu-se la tinerețea ei, când mânca puțin. Dar Kirkeland a decis să vadă dacă poate număra caloriile în mod sănătos - și a făcut-o.

Ads

Numărarea caloriilor poate fi o obsesie nesănătoasă pentru unii oameni, deci nu este potrivită pentru toată lumea, dar poate fi un instrument util pentru alții.

Ca persoană cu un creier matematic, lui Kirkeland i-a plăcut însă să învețe despre conținutul nutrițional al diferitelor alimente. Aceasta a eliminat presupunerile legate de pierderea în greutate și i-a arătat cât de mult ar putea mânca și totuși să piardă în greutate, a spus ea.

"Înainte, când încercam să slăbesc, făceam mai multe presupuneri și cred că asta mă făcea să nu mănânc, ceea ce mă făcea să cedez pentru că îmi era foarte foame", a spus ea.

Numărarea caloriilor a făcut-o pe Kirkeland să se simtă sătulă, chiar și atunci când și-a redus ținta pe măsură ce pierdea în greutate.

"Nu mi-a fost foame niciodată, ceea ce a fost plăcut, și tot am slăbit", a spus ea.

Nu a fost prea restrictivă

Deși lui Kirkeland îi plăcea să numere caloriile, nu era obsedată de acest lucru și făcea pauze în timpul sărbătorilor, cum ar fi Crăciunul sau vacanțele, a spus ea.

Ads

La început, nu a schimbat cu adevărat alimentele pe care le consuma, dar, pe măsură ce trecea timpul, a început să introducă mai multe alimente bogate în nutrienți în dieta sa și să se concentreze pe proteine.

Kirkeland spune că acum mănâncă mai multe legume, pește și carne slabă decât înainte. Bea mai multă apă și gătește acasă mai des și consumă mai puține alimente procesate.

Totuși, nu a eliminat complet niciun aliment din dieta sa.

"Am o poftă uriașă de dulciuri și îmi permit să mă bucur de lucruri cu moderație", a spus ea.

Sfatul numărul 2: Proteinele și antrenamentul de forță

Kirkeland a început antrenamentul de forță în speranța de a dezvolta masa musculară. Ea s-a asigurat că mănâncă multe proteine, deoarece acestea sunt sățioase, ajută mușchii să se refacă și să crească după antrenamente și vă ajută să pierdeți mai degrabă grăsime decât mușchi atunci când aveți un deficit caloric.

Ads

Ea făcuse întotdeauna exerciții cardio înainte, dar știa că antrenamentele de forță erau importante. A început să facă exerciții cu greutăți corporale o dată pe săptămână și a crescut de acolo.

"Am început să mă obișnuiesc cu antrenamentele și am adăugat greutăți", a spus Kirkeland. "În ultimele 12 luni, m-am concentrat cu adevărat pe a deveni puternică, făcând ridicări de greutăți și încercând să mă provoc."

Faptul că a devenit mai puternică i-a dat și un impuls mental.

"Am devenit capabilă să fac lucruri pe care le credeam dificile înainte; mi-a dat o astfel de bucurie și un sentiment de realizare", a spus ea.

Este tratată diferit acum

Schimbarea mentalității în ceea ce privește mâncarea nu s-a produs peste noapte.

Ea se concentrează pe construirea unor obiceiuri sănătoase, așa că încearcă să nu intre în panică dacă greutatea ei fluctuează în sus în unele zile.

De când a slăbit, femeia a constatat că este tratată diferit.

"Oamenii sunt cu siguranță mai drăguți când ești mai slab, ceea ce este trist, când te gândești la asta, dar privilegiul este un lucru foarte real", a spus ea.

Acum, ea spune că se simte mult mai fericită și mai încrezătoare, după ce a slăbit. În sfârșit, s-a urcat pe o tiroliană, după ce a fost prea speriată să facă acest lucru ani de zile.

"Mă simt mai liberă", a spus ea. "Și nu mai sunt atât de speriată să încerc lucruri noi."

Ads