Nu ar trebui niciodată să sari peste micul dejun, dacă încerci să slăbești. Oamenii de știință dezvăluie ce efecte poate avea asupra corpului

Cei care doresc să scape de kilogramele în plus acumulate în perioada sărbătorilor nu ar trebui să sară peste micul dejun, sugerează oamenii de știință spanioli.

În schimb, cei care țin dietă ar trebui să își propună să consume între 20 și 30% din necesarul zilnic de energie la cea mai importantă masă a zilei.

Acest procent echivalează cu 500-750 de calorii pentru bărbați și 400-600 pentru femei. Într-un studiu care a urmărit dieta și starea de sănătate a aproape 400 de adulți timp de trei ani, oamenii de știință au descoperit că cei care consumau această „cantitate ideală” de energie la micul dejun aveau un indice de masă corporală (IMC) mai scăzut decât cei care mâncau prea puțin sau prea mult la această masă.

De exemplu, un mic dejun tipic englezesc furnizează aproape 900 de calorii, fiind astfel prea caloric, în timp ce un bol sănătos de terci de ovăz oferă doar 200, fiind insuficient.

Studiul, publicat în The Journal of Nutrition, Health and Aging, a comparat dieta și indicatorii de sănătate ai 383 de adulți cu vârsta între 55 și 75 de ani la un spital din Barcelona. Toți participanții erau obezi și diagnosticați cu sindrom metabolic – un grup de afecțiuni, precum hipertensiunea arterială și colesterolul crescut, care cresc riscul de probleme cardiace și diabet.

Ads

Participanții luau parte la un studiu clinic în care experții le recomandau o dietă mediteraneană bogată în legume și cereale integrale, pentru a-i ajuta să slăbească.

Oamenii de știință au urmărit aportul caloric al micului dejun la începutul studiului, la doi ani de la debut și apoi din nou la finalul celor trei ani de cercetare.

Datele privind sănătatea participanților au fost colectate la diferite momente pe parcursul studiului.

Cercetătorii au descoperit că cei care mâncau prea mult sau prea puțin la micul dejun aveau un IMC cu 2 până la 3,5% mai mare decât cei care consumau cantitatea optimă.

Aceeași tendință a fost observată și în cazul circumferinței taliei, un indicator al acumulării de grăsime în jurul organelor vitale din abdomen.

Cei care consumau prea puține sau prea multe calorii la micul dejun aveau o talie cu 2 până la 4% mai mare decât cei din zona „ideală”.

Ads

Analiza testelor de sânge a arătat că persoanele care mâncau prea puțin sau prea mult dimineața aveau niveluri mai ridicate de grăsimi în sânge – un factor de risc pentru bolile de inimă.

Nu era vorba doar de calorii: cercetătorii au analizat și calitatea nutrițională a micului dejun consumat de participanți.

Ei au constatat că cei care consumau un mic dejun nesănătos – bogat în grăsimi, sare și zahăr, cum ar fi carnea prăjită – aveau un risc mai mare de a prezenta indicatori de sănătate deficienți, indiferent de conținutul caloric.

Deși un IMC mai mare și o talie mai mare sunt de înțeles pentru cei care mâncau prea mult la micul dejun, rezultatele similare pentru cei care mâncau prea puțin pot părea contradictorii la prima vedere.

Oamenii de știință au sugerat că acest lucru are legătură cu senzația de sațietate pe care o oferă micul dejun, ceea ce duce la un consum mai redus de calorii pe parcursul zilei datorită eliminării gustărilor.

Ads

Profesorul Álvaro Hernáez, autor al studiului și expert în științe ale sănătății la Universitatea Ramon Llull, a declarat: „Micul dejun este cea mai importantă masă a zilei, dar contează și ce și cum îl consumi.”

„Consumul unor cantități controlate – nu prea mult, dar nici prea puțin – și asigurarea unei compoziții nutriționale bune sunt esențiale. Datele noastre arată că calitatea este asociată cu rezultate mai bune ale factorilor de risc cardiovascular. Este la fel de important să ai micul dejun ca și să fie unul de calitate.”

Studiul are unele limitări pe care autorii le recunosc.

În primul rând, este un studiu observațional, ceea ce înseamnă că, deși datele sugerează o legătură între aportul caloric al micului dejun și rezultatele privind sănătatea, cercetătorii nu au putut demonstra o relație de cauzalitate.

De asemenea, deși cercetătorii au încercat să compenseze pentru alți factori, precum nivelul de activitate fizică raportat de participanți, ar putea exista un alt factor neidentificat care a influențat rezultatele.

Ads

În plus, datele privind micul dejun au fost obținute prin interogarea participanților, ceea ce înseamnă că informațiile se bazau pe memoria și sinceritatea acestora, scrie dailymail.com.

Ads