O nutriționistă a dezvăluit alimentul banal și ieftin pe care ar trebui să-l consumi zilnic pentru a slăbi fără Ozempic. "Mă simt sătulă și mulțumită după mese"

O nutriționistă de top a explicat cum un aliment banal și ieftin poate ajuta la pierderea eficientă în greutate fără a apela la medicamente precum Ozempic.

Autumn Bates, nutriționistă din California, a povestit că a pierdut 7 kilograme în doar patru săptămâni după nașterea celui de-al doilea copil, adăugând în dieta sa zilnică fasolea neagră.

Specialista a explicat într-un videoclip pe YouTube că aceste leguminoase sunt bogate în proteine și fibre, ceea ce ajută organismul să se simtă sătul mai mult timp. În plus, conțin vitamine și micronutrienți care susțin sistemul imunitar.

O cană de fasole neagră gătită (aproximativ 170 g) oferă în jur de 15 g de proteine și fibre — adică 30% și, respectiv, 54% din necesarul zilnic. Aceeași porție conține 3,6 mg de fier și 120 mg de magneziu, adică 20% și 28% din valorile zilnice recomandate.

Unul dintre principalele beneficii ale fasolei negre, a spus Bates, este că stimulează hormonul GLP-1, același hormon pe care îl imită medicamentele pentru slăbit precum Ozempic.

Un studiu din 2023 a arătat că șoarecii hrăniți cu o dietă bazată pe fasole neagră aveau niveluri de GLP-1 mai mari cu 21,6% față de cei care primeau o dietă bogată în grăsimi.

„Acesta este hormonul puternic al sațietății, pe care îl vizează medicamentele pentru slăbit precum Ozempic”, a explicat Bates. „Când bacteriile intestinale descompun fibrele din fasole, se produce acid butiric. Acest acid are proprietăți antiinflamatorii și stimulează eliberarea hormonului GLP-1, ceea ce face pierderea în greutate mai ușoară — pentru că te simți plin și satisfăcut.”

Pentru a pierde kilogramele acumulate după sarcină, Bates a început să consume zilnic cel puțin o cană de fasole neagră, combinată cu alte alimente. Ea a spus că acest obicei a făcut ca „procesul de slăbire să pară practic fără efort”.

Nutriționista a menționat că fasolea crudă gătită acasă este mai benefică decât cea conservată, deoarece procesul de conservare la temperaturi ridicate distruge o parte din nutrienți.

Pentru preparare, ea recomandă:

Se pune o cană de fasole neagră într-un bol cu cel puțin dublul cantității de apă.

Se lasă la înmuiat peste noapte sau minimum opt ore.

După înmuiere, fasolea se clătește și se scurge, apoi se pune la fiert în apă curată, cu o linguriță de sare.

Se fierbe 20–30 de minute, până când boabele sunt „al dente”.

Se pot adăuga ceapă, frunză de dafin sau chimen pentru aromă.

Bates a spus că gătește o cantitate mare de fasole o dată și o păstrează în porții separate la congelator. Ea recomandă combinarea unei căni de fasole cu o sursă de proteine și grăsimi sănătoase, precum pui la grătar și avocado.

Pe lângă pierderea în greutate, nutriționista a observat o îmbunătățire a stării de spirit și o reducere a simptomelor depresiei postpartum, datorită conținutului mare de fibre, care hrănește bacteriile benefice din intestin. Această floră intestinală sănătoasă stimulează producția de serotonină — „hormonul fericirii”.

„Având în vedere că cea mai mare parte a serotoninei este produsă în intestin, acest lucru este semnificativ”, a explicat Bates. „Cercetările arată că un intestin sănătos duce la o sănătate mintală mai bună — iar din propria experiență pot confirma că, atunci când aveam probleme digestive, anxietatea era mult mai accentuată.”

Dr. Natalie Romito, dietetician la Cleveland Clinic, a declarat că studiile de laborator sugerează că anumite molecule din fasolea neagră pot ajuta la distrugerea paraziților și bacteriilor dăunătoare din tractul digestiv, descriind această leguminoasă drept „o comoară de nutrienți pentru sănătatea intestinului”.

Bates a observat, de asemenea, îmbunătățiri ale sănătății pielii, cu mai puține erupții acneice, datorită efectului pozitiv asupra florei intestinale.

Fasolea neagră contribuie și la sănătatea inimii și la controlul glicemiei. Un studiu al Institutului de Tehnologie din Illinois a arătat că persoanele care consumă zilnic o cană de fasole au beneficii măsurabile pentru sănătatea cardiovasculară și metabolică.

Într-un studiu de 12 săptămâni efectuat pe 72 de persoane cu prediabet, consumul de năut a fost asociat cu îmbunătățirea nivelului de colesterol, iar fasolea neagră cu reducerea inflamației. Nivelul mediu al citokinei proinflamatorii IL-6 a scăzut de la 2,57 la 1,88 pg/ml după 12 săptămâni.

Fasolea neagră susține sănătatea inimii prin reducerea colesterolului LDL datorită conținutului mare de fibre solubile. De asemenea, oferă potasiu și magneziu, care ajută la scăderea tensiunii arteriale și la menținerea funcției cardiace. Antioxidanții din fasole reduc inflamația și stresul oxidativ — factori majori în bolile de inimă.

În privința reglării insulinei, fasolea neagră are un indice glicemic scăzut, ceea ce înseamnă că determină o creștere lentă a nivelului de zahăr din sânge. Combinația de fibre și proteine încetinește digestia, previne creșterile bruște ale glicemiei și menține senzația de sațietate, scrie dailymail.com.

Bates a încheiat spunând: „Am mâncat fasole neagră în fiecare zi, timp de patru săptămâni, pentru a slăbi după nașterea celui de-al doilea copil. După rezultatele uimitoare pe care le-am avut, sunt convinsă că aproape toată lumea ar trebui să facă la fel. Mă simt sătulă și mulțumită după mese și nici măcar nu mai poftesc la alte alimente, chiar dacă am o tabletă uriașă de ciocolată în frigider care mă „privește” — și nici măcar nu sunt tentată să o mănânc.”

