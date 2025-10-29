Nutriționiștii dezvăluie alimentul ieftin pe care să-l consumi zilnic pentru a slăbi: "Acționează ca un burete, se dilată în stomac"

Experții în sănătate evidențiază modul în care un aliment ar putea ajuta la obținerea unor rezultate similare cu cele ale medicamentului Ozempic, folosit pentru pierderea în greutate.

Dr. Hillary Lin, nutriționistă din New York, afirmă că semințele de chia cresc nivelul hormonului GLP-1 din organism – același hormon pe care medicamente precum Ozempic îl imită.

Semințele de chia sunt bogate în fibre solubile, care pot reține de 10 până la 12 ori greutatea lor în apă.

Atunci când sunt înmuiate în lichid (sau în tractul digestiv), fibrele se umflă și formează un strat vâscos, asemănător unui gel, în jurul semințelor. Acest gel încetinește digestia și absorbția nutrienților, ajută la menținerea senzației de sațietate pentru mai mult timp și stimulează eliberarea hormonilor precum GLP-1, care contribuie la controlul glicemiei și la reglarea apetitului.

Datorită acestui lanț de reacții, Dr. Lin spune că semințele de chia sunt o alternativă naturală excelentă la medicamentele scumpe pentru slăbit.

Dr. Lin explică: „Acționează ca un burete – se dilată în stomac și încetinesc digestia. Preferata mea este budinca de chia, fără prea multe adaosuri – doar lapte de nuci și semințe de chia, lăsate la înmuiat cel puțin două ore (înmuierea este esențială!).”

Ads

Ea adaugă însă că, deși alternativele naturale precum chia pot fi eficiente în controlul greutății, „adesea necesită mai mult efort și schimbări de stil de viață decât administrarea unui medicament care acționează asupra GLP-1.”

O sursă străveche de nutriție

Chia, o plantă din familia mentei care produce semințe negre și albe, este considerată una dintre cele mai vechi surse de hrană din lume — consumată de azteci și mayași încă din anul 3500 î.Hr.

Semințele sunt recoltate prin tăierea plantelor mature, după ce capetele cu semințe devin maronii și uscate. Plantele sunt apoi uscate suplimentar, iar semințele sunt separate prin treierat și curățare înainte de ambalare.

Cum se pot consuma semințele de chia

Lizzie Streit, dieteticiană din Minneapolis, recomandă combinarea semințelor de chia cu fulgi de ovăz integrali, mere și nuci, deoarece și aceste alimente stimulează secreția de GLP-1.

Semințele de chia sunt extrem de versatile și ușor de folosit.

Ads

Ele pot fi:

presărate peste iaurt, terci de ovăz sau salate,

adăugate în smoothie-uri pentru un plus de fibre și nutrienți,

integrate în produse de patiserie (brioșe, pâine),

amestecate în apă sau suc pentru o băutură cu chia.

Când sunt înmuiate, formează un gel folosit adesea pentru îngroșarea budincilor sau înlocuirea ouălor în rețetele vegane.

Dovezi științifice privind efectele asupra greutății

Cercetările științifice au evidențiat și ele beneficiile semințelor de chia pentru pierderea în greutate.

Un studiu din 2024, realizat pe șobolani hrăniți cu o dietă bogată în grăsimi timp de 10 săptămâni, a arătat că suplimentarea cu semințe de chia a îmbunătățit semnificativ metabolismul și sănătatea inimii acestora, chiar dacă animalele consumau grăsimi în exces.

Organismul șobolanilor a devenit mai eficient în utilizarea insulinei pentru controlul glicemiei — celulele reacționau normal la insulină, reducând riscul de diabet de tip 2.

Ads

Totodată, nivelurile de grăsimi din sânge (colesterol și trigliceride) au scăzut, iar markerii biologici asociați cu sănătatea cardiovasculară și metabolică — precum tensiunea arterială, inflamația și enzimele care indică afectarea inimii — s-au îmbunătățit.

Un alt studiu, realizat în 2017 de cercetători de la Universitatea din Toronto, a constatat că adăugarea unei mici porții zilnice de semințe de chia la dietă poate ajuta persoanele obeze cu diabet de tip 2 să slăbească și să mențină glicemia sub control.

Participanții care au consumat 30 de grame de semințe de chia pe zi (aproximativ o treime de cană) timp de șase luni au pierdut în medie 1,8 kilograme.

Prin comparație, cei din grupul de control — care au consumat tărâțe de ovăz și fibre de inulină — au pierdut doar 0,2 kilograme. Ambele grupuri au urmat o dietă hipocalorică.

Ads

Scădere semnificativă a grăsimii abdominale

Tipul de grăsime pierdut a fost deosebit de important: participanții care au consumat semințe de chia și-au redus circumferința taliei cu 3,5 centimetri, ceea ce indică o scădere a grăsimii viscerale – grăsimea abdominală profundă care înconjoară organele și este legată de rezistența la insulină și riscul crescut de boli cardiovasculare.

Studiul a arătat, de asemenea, că semințele de chia au redus inflamația cronică de intensitate mică cu 40% și au stimulat hormonii asociați cu senzația de sațietate.

Potrivit cercetătorilor, acesta a fost primul studiu care a demonstrat că semințele, singure, pot contribui la pierderea în greutate, scrie dailymail.com.

Pentru persoanele cu diabet de tip 2, aceste schimbări alimentare pot oferi beneficii comparabile cu unele medicamente.

Dr. Jan Hux, director științific al Asociației Canadiene de Diabet, a declarat la acea vreme:

„Aceste rezultate sugerează că suplimentarea cu semințe de chia poate fi o completare sigură și eficientă la tratamentele convenționale pentru persoanele care trăiesc cu diabet și au exces de greutate.”

Ads