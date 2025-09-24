O femeie și-a redus la jumătate procentul de grăsime corporală cu ajutorul a 4 obiceiuri. „Am nevoie ca mâncarea să îmi aducă bucurie”

Autor: Bogdan Atanasiu
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 22:21
722 citiri
Femeie care a slăbit FOTO Pixabay

Scarlett Espinoza abia începea să ia sala de sport în serios când un accident a dat-o înapoi. În timp ce exersa statul în mâini acasă, la Miami, a căzut și și-a rupt glezna în trei locuri.

I-au trebuit luni întregi să reînvețe să meargă. La 38 de ani, Espinoza era frustrată că sarcinile de bază erau atât de dificile — și îngrijorată că își pierde forma. Privindu-și părinții cum îmbătrânesc, a început să se gândească serios la longevitate.

„Nu voiam să fiu genul de persoană care nu poate să se ridice de pe canapea sau să ia ceva de pe jos”, a spus Espinoza pentru Business Insider.

Acum, la mai puțin de un an de la accident, e din nou în sală și mai puternică decât a fost vreodată.

La scurt timp după ce a reluat exercițiile, Espinoza s-a înscris la o provocare de două luni organizată de Life Time Fitness și și-a schimbat complet rutina.

Rezultatele — a slăbit 6,3 kg, a câștigat 2,7 kg de masă musculară și și-a redus procentul de grăsime corporală la jumătate — au făcut-o câștigătoarea națională a competiției, cu un premiu de 10.000 de dolari.

Totuși, rutina intensă de 60 de zile nu era sustenabilă; într-o săptămână, Espinoza a observat că revine la vechile obiceiuri care riscau să îi anuleze progresul.

Concentrându-se pe strategii pe care le putea urma, a trecut la un plan alimentar și de antrenament mai flexibil, astfel încât să își poată menține rezultatele obținute cu greu.

„E nebunie când mă gândesc unde eram acum un an”, spune ea. „Încă nu sunt la 100%, dar mă bucur enorm să simt cum corpul meu devine mai puternic și se mișcă mai bine.”

Lecțiile ei:

Începe cu obiceiuri mici

Timp de două luni, Espinoza nu a putut pune greutate pe piciorul rănit. Când a reușit în sfârșit să îl folosească din nou, mușchii de pe acea parte se atrofiaseră vizibil.

„Era ca un băț lângă celălalt picior”, a spus ea.

A început cu exerciții simple de urcat pe treaptă, pentru forță unilaterală, echilibru și mobilitate. La început trebuia să se sprijine de perete. Treptat, și-a recăpătat capacitatea de mișcare, repetare cu repetare.

„În fiecare zi făceam urcări pe trepte ca parte a încălzirii. Nu vedeam progresul de la o săptămână la alta, dar exercițiul chiar mă ajuta”, povestește. „În prima zi când am făcut extensii de picioare la aparat, am plâns.”

Chiar și acum, spune ea, o rutină de încălzire este obligatorie înainte de fiecare antrenament.

Concentrează-te pe forță

Odată ce a reușit să se miște normal, Espinoza a început să ridice greutăți.

„Voiam să devin puternică, să pot căra lucruri grele”, explică ea.

Timp de o oră pe zi, în toate cele două luni ale provocării, mergea la sala de forță. Pentru eficiență, a ales aparatele de fitness (mai rapide și mai simple decât haltera) și le adapta în funcție de ce era disponibil, ca să nu piardă timp.

„Am mers încet și m-am concentrat pe a simți mușchii, ridicând cât de mult puteam”, spune Espinoza.

Pe măsură ce a progresat, a tot crescut greutățile pentru a-și provoca mușchii — o tehnică-cheie numită suprasolicitare progresivă.

La început a încercat și o oră de cardio zilnic, dar era obositor. A trecut la 15–20 de minute de cardio cu impact redus, cum ar fi bicicleta, și și-a propus să atingă zilnic 8.000 de pași.

De când s-a terminat concursul, și-a adăugat și o zi completă de odihnă pe săptămână.

Dieta zilnică — bogată în fibre și proteine

Pentru provocare, Espinoza și-a schimbat radical alimentația, urmărind să construiască masă musculară și să reducă grăsimea cu un mic deficit caloric.

A început să mănânce mai multe proteine, vizând cam 30 g la fiecare masă, plus fibre. Ambele ajută la sațietate și o fac să se simtă plină mai mult timp.

„Abia dacă mâncam proteine, mesele mele erau în principal carbohidrați. Nu am renunțat la carbohidrați, dar am redus alimentele ultraprocesate”, spune ea.

Totuși, inițial dieta era extrem de rigidă: mult piept de pui și curcan, legume ca sursă principală de carbohidrați și doar apă sau shake-uri proteice de băut. După concurs, poftele acumulate au explodat și prima săptămână a fost plină de paste, prăjituri și alte alimente restricționate anterior.

A schimbat strategia: și-a menținut obiectivele de proteine și fibre, dar cu mai multă flexibilitate.

O zi tipică de alimentație pentru Espinoza include:

  • Mic dejun: iaurt grecesc cu fructe de pădure, miere și semințe de chia
  • Prânz: salată consistentă cu pui și multe legume
  • Gustări: edamame, sursă bună de proteine și fibre
  • Cină: legume coapte și leguminoase precum fasolea neagră, iar uneori paste
  • Desert: un fursec mic, o cupă de înghețată sau o altă gustare dulce mică

„Nu încerc să țin o dietă fulger ca apoi să revin la vechile obiceiuri”, spune ea. „Am nevoie ca mâncarea să îmi aducă bucurie, iar o dietă extrem de strictă nu ar fi făcut asta pentru mine”.

