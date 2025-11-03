Cum să slăbești fără să te înfometezi. Alimente care te satură cu mai puține calorii

Autor: Andreea Deaconescu
Luni, 03 Noiembrie 2025, ora 12:03
475 citiri
Cum să slăbești fără să te înfometezi. Alimente care te satură cu mai puține calorii
Frigider plin cu alimente FOTO Pixabay

Când vine vorba de pierderea în greutate, cea mai mare greșeală pe care o fac mulți oameni este să asocieze dietă cu înfometarea.

Realitatea este cu totul alta. Alegerea alimentelor potrivite poate transforma procesul de slăbire într-o experiență sustenabilă și plăcută, arată foodandhealth.com.

Alege alimente cu densitate calorică scăzută

Se poate mânca suficient și, totodată, să consumi mai puține calorii, dacă optezi pentru fructe, legume, carbohidrați cu conținut ridicat de fibre și cereale gătite. În schimb, alimentele cu puțină fibră, bogate în grăsimi și zahăr (precum pizza, burgeri, cartofi prăjiți, produse de patiserie, batoane de ciocolată sau chipsuri) te vor face să consumi mai mult pentru a te simți sătul, iar caloric sunt mult mai dense.

Gândiți-vă mai degrabă la salate pline de verdețuri și legume, paste și preparate la tigaie cu conținut redus de grăsimi, fructe de mare coapte, pui slab, orez sau fulgi de ovăz. „Este necesar să fiți conștient de cantitatea de alimente consumată, dar nu este nevoie să vă înfometați și să săriți peste mese”, explică specialiștii.

Consumând zilnic alimente cu densitate calorică scăzută și făcând mișcare, vei ajunge în timp la greutatea dorită și o vei putea menține. Sursa citată recomandă ca baza alimentației zilnice să fie următoarele categorii: legume cu 65–195 calorii per kilogram, fructe (cu 135–425 calorii), produse lactate fără grăsimi (între 180 și 400 calorii), albușuri de ou, carbohidrați cu conținut ridicat de fibre, precum cartofi, mazăre, fasole, leguminoase, porumb (cu 300–600 calorii), cereale gătite precum paste, orez sau orz (tot cu 300–600 calorii) și proteine slabe – carne de pasăre, pește sau crustacee – între 450 și 650 calorii per kilogram.

Ce să eviți și cum să gătești inteligent

Ce nu ar trebui să facă parte din dieta zilnică? Alimentele bogate în grăsimi sau zahăr. Pizza, cartofii prăjiți, alimentele prăjite, burgerii, sosurile și dressingurile bogate în grăsimi, produsele de patiserie sau deserturile cu mult zahăr trebuie consumate doar ocazional și în cantități controlate. Studiile arată că densitatea calorică mare implică consum mai mare pentru senzația de sațietate, ceea ce transformă aceste produse într-o „lovitură dublă” pentru siluetă.

Pentru mese ușoare și sățioase, optează pentru salate cu multe verdețuri și legume, condimentate cu puțin oțet, și evită adaosurile bogate în grăsimi, cum ar fi brânza, crutoanele, carnea prăjită sau sosurile cremoase. Legumele proaspete sau fierte la abur și fructele proaspete ar trebui să fie prezența constantă în meniu, ca gustare sau desert. Cartofii copți și dulci pot fi consumați dacă toppingurile sunt sărace în grăsimi. Pastele și preparatele cu orez sunt recomandate cu condiția să fie gătite cu puțin sau deloc ulei. Iaurtul cu conținut redus de grăsimi și proteinele slabe completează lista alimentelor ideale.

Ședință în CSAT după semnarea contractului cu compania de armament Rheinmetall. Anunțul premierului Bolojan VIDEO
Ședință în CSAT după semnarea contractului cu compania de armament Rheinmetall. Anunțul premierului Bolojan VIDEO
România face un pas decisiv în consolidarea industriei sale de apărare prin semnarea unui acord de cooperare cu gigantul german Rheinmetall AG. Evenimentul a avut loc la Palatul Victoria, unde...
Luptă strânsă pentru București. Ciucu, Băluță și Drulă, despărțiți de doar câteva procente. SONDAJ la comanda PNL
Luptă strânsă pentru București. Ciucu, Băluță și Drulă, despărțiți de doar câteva procente. SONDAJ la comanda PNL
Un nou sondaj de opinie realizat în București schimbă calculele pentru alegerile locale din decembrie. Potrivit cercetării sociologice efectuate de Novel Research la comanda PNL, actualul...
#slabit, #calorii, #infometare , #dieta
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Milionarul roman fugit din tara divorteaza, dupa 7 ani de casnicie. Ce avere are si unde se afla acum
Digi24.ro
ANALIZA Feriti-va de anglo-saxoni! De ce Rusiei ii place sa invoce un trib medieval cand vorbeste despre Occident
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Andi Moisescu, detalii sincere despre legătura cu cei doi fii adolescenți: „Fac eforturi să mă înțeleg cu ei”
  2. Cum să slăbești fără să te înfometezi. Alimente care te satură cu mai puține calorii
  3. Orașul care vrea să redevină stațiune turistică, deși încă suferă după inundații devastatoare. „Mai păstrează tradiţiile de iarnă"
  4. Monica Bîrlădeanu vorbește despre schimbările majore din viața ei după ce s-a căsătorit cu Valeriu Gheorghiță: „Trebuie să fie un compromis”
  5. Cristian Mungiu, despre perspectivele filmului „Jaful Secolului” la Oscar: „Cu un buget de promovare inexistent, şansele noastre rămân zero”
  6. Andreea Ibacka și Cabral, experiențe inedite în vacanța de vis din Gibraltar: „Am ajuns până la capătul Europei” FOTO
  7. Tragedie la Castelul Bran. Un turist italian a murit în timpul vizitei pe „tărâmul lui Dracula”
  8. Experții în sănătate dezvăluie ce alimente ajută la ameliorarea simptomelor menopauzei
  9. Andreea Marin, dezvăluiri noi despre despărțirea de Adrian Brâncoveanu. Ce a dus la separare: „Așa se va întâmpla”
  10. Infecția cu SARS-CoV-2 în timpul sarcinii este asociată cu un risc crescut de autism, arată studiul unor cercetători americani