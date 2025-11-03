Cum să slăbești fără să te înfometezi. Alimente care te satură cu mai puține calorii

Când vine vorba de pierderea în greutate, cea mai mare greșeală pe care o fac mulți oameni este să asocieze dietă cu înfometarea.

Realitatea este cu totul alta. Alegerea alimentelor potrivite poate transforma procesul de slăbire într-o experiență sustenabilă și plăcută, arată foodandhealth.com.

Alege alimente cu densitate calorică scăzută

Se poate mânca suficient și, totodată, să consumi mai puține calorii, dacă optezi pentru fructe, legume, carbohidrați cu conținut ridicat de fibre și cereale gătite. În schimb, alimentele cu puțină fibră, bogate în grăsimi și zahăr (precum pizza, burgeri, cartofi prăjiți, produse de patiserie, batoane de ciocolată sau chipsuri) te vor face să consumi mai mult pentru a te simți sătul, iar caloric sunt mult mai dense.

Gândiți-vă mai degrabă la salate pline de verdețuri și legume, paste și preparate la tigaie cu conținut redus de grăsimi, fructe de mare coapte, pui slab, orez sau fulgi de ovăz. „Este necesar să fiți conștient de cantitatea de alimente consumată, dar nu este nevoie să vă înfometați și să săriți peste mese”, explică specialiștii.

Consumând zilnic alimente cu densitate calorică scăzută și făcând mișcare, vei ajunge în timp la greutatea dorită și o vei putea menține. Sursa citată recomandă ca baza alimentației zilnice să fie următoarele categorii: legume cu 65–195 calorii per kilogram, fructe (cu 135–425 calorii), produse lactate fără grăsimi (între 180 și 400 calorii), albușuri de ou, carbohidrați cu conținut ridicat de fibre, precum cartofi, mazăre, fasole, leguminoase, porumb (cu 300–600 calorii), cereale gătite precum paste, orez sau orz (tot cu 300–600 calorii) și proteine slabe – carne de pasăre, pește sau crustacee – între 450 și 650 calorii per kilogram.

Ce să eviți și cum să gătești inteligent

Ce nu ar trebui să facă parte din dieta zilnică? Alimentele bogate în grăsimi sau zahăr. Pizza, cartofii prăjiți, alimentele prăjite, burgerii, sosurile și dressingurile bogate în grăsimi, produsele de patiserie sau deserturile cu mult zahăr trebuie consumate doar ocazional și în cantități controlate. Studiile arată că densitatea calorică mare implică consum mai mare pentru senzația de sațietate, ceea ce transformă aceste produse într-o „lovitură dublă” pentru siluetă.

Pentru mese ușoare și sățioase, optează pentru salate cu multe verdețuri și legume, condimentate cu puțin oțet, și evită adaosurile bogate în grăsimi, cum ar fi brânza, crutoanele, carnea prăjită sau sosurile cremoase. Legumele proaspete sau fierte la abur și fructele proaspete ar trebui să fie prezența constantă în meniu, ca gustare sau desert. Cartofii copți și dulci pot fi consumați dacă toppingurile sunt sărace în grăsimi. Pastele și preparatele cu orez sunt recomandate cu condiția să fie gătite cu puțin sau deloc ulei. Iaurtul cu conținut redus de grăsimi și proteinele slabe completează lista alimentelor ideale.

