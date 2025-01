Dieta cu slănină te ajută să slăbești! Și vedetele o țin

După terminarea sărbătorilor de iarnă cele mai multe românce doresc să revină la silueta de dinaintea sărbătorilor.

Cele mai multe se gândesc că salatele sunt soluția, astfel că multe femei apelează la diete pe bază de salată. Puține știu însă că se poate slăbi și cu ajutorul unei diete autohtone, și anume cu dieta cu slănină.

Desigur, dieta nu constă în consumarea unei cantități mari de slănină, ci doar puțină. Însă este perfectă pentru o trecere mai ușoară la o dietă fără grăsimi. Iar corpul, dar mai ales creierul, nu resimte șocul de a trece brusc de la ceea ce îi place la alimente fade.

Dieta cu slănină, preferată de vedete

Medicul endocrinolog Dana Stoian a explicat că dieta cu slănină și cârnați sau dieta cu ciocolată este recomandată unor persoane care pur și simplu sunt dependente de aceste alimente.

„Am socotit 40 de grame de slănină pe zi, iar omul când a auzit mi-a zis că mai bine lasă slănina în pace, decât doar să-și deschidă gustul. Iar la dieta cu ciocolată, am scos anumite alimente care nu erau compatibile, a fost o variantă extremă pentru că persoana respectivă nu putea renunța la dulciuri.

În trecut, eu am avut 100 de kilograme, dar nu m-am perceput ca fiind grasă, am știut că mănânc mai mult. Am avut un șoc într-o zi în care am vrut să iau niște pantaloni pe mine și nu au intrat. Atunci am început partea de nutriție. Am început de la propria dietă. Acum, nu fac diete perfecte pentru pacienți, ci accesibile, rezonabile, care pot fi urmate. Îi dau omului o dietă pe care poate să o țină, pentru că omul vine la mine să-l ajut, iar eu trebuie să-i dau un răspuns real”, a precizat Dana Stoian, la pressalert.ro.

Nicoleta Luciu, adepta dietei cu slănină

Nicoleta Luciu a declarat că nu se poate abține de la slănină și alte bunătăți tradiționale, bogate în calorii. La vârsta de 38 de ani, Nicoleta Luciu își menține silueta cu slănină. Recunoaște că tentațiile sunt mari și nu se poate abține din a mânca orice, însă o face cu măsură.

„Eu am mâncat foarte puțin în general și mi-am micșorat stomacul. Aici, la Miercurea Ciuc, toată lumea mănâncă normal. Slănină cu ceapă, mâncăruri gătite, o grămadă de mâncăruri grele. Și mănânc și eu. Dar… împart o porție în zece, iar eu mănânc a zecea parte. Aici îmi este mai greu să mă descurc cu regimul, tentațiile culinare sunt mari. Plus că n-am concurență. Ai văzut cum este, la București, dacă mergi la un eveniment și vezi o femeie mai slabă, imediat te pui și tu la regim. Mănânc mâncare doar de două ori pe zi și cantități foarte, foarte mici”, a declarat Nicoleta Luciu, pentru viva.ro!

