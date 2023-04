Cum a reușit un tânăr de 33 de ani să slăbească 40 de kg în mai puțin de un an: „Am învăţat să mănânc corect, să combin corect alimentele”

Un tânăr de 33 de ani din București a reușit să slăbească în opt luni și jumătate aproximativ 40 de zile având un regim alimentar corect.

„Am avut 112 kilograme la început, acum am 70 şi am slăbit în jur de 40 de kilograme. În acelaşi timp mi-am îmbunătăţit şi partea de digestie, partea de energie. Am introdus micul dejun, înainte nu mâncam nimic dimineaţa. Am învăţat să mănânc corect, să combin corect alimentele", a declarat Marian pentru observatornews.ro.

Medicii atrag atenția că în până în 2035, patru din 10 bărbați din România vor suferi de obezitate, boală care va afecta şi trei din 10 femei. În ciuda acestor avertismente, statul nu se implică deloc. "În România nu există servicii de nutriție decontate de Casa de Asigurări. Dacă pacientul respectiv are nevoie și de psiholog sau alte specialități care să intervină, deja lucrurile se rup", spune Daciana Toma, medic de familie.