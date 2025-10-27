Panică la Slatina. O conductă de gaze a fost fisurată în urma unor lucrări publice FOTO

Conductă de gaze, fisurată la Slatina în urma unor lucrări publice FOTO Facebook/Mario De Mezzo

O conductă de gaze a fost fisurată luni, 27 octombrie, pe o stradă din municipiul Slatina, în timpul lucrărilor de modernizare a rețelei de apă, echipaje de pompieri intervenind în zonă pentru asigurarea măsurilor preventive, potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Olt, Alin Băsășteanu.

Acesta a informat că nu a fost necesară evacuarea locatarilor din zonă, iar furnizorul de gaze a oprit alimentarea.

'Pompierii Detașamentului Slatina intervin pe strada Aleea Înfrățirii din municipiul Slatina, cu o autospecială de stingere, o autospecială CBRN (chimic, biologic, radiologic și nuclear), un echipaj SMURD și o autospecială pentru primă intervenție, pentru asigurarea măsurilor specifice în urma fisurării unei țevi de gaze, produsă în timpul unor lucrări la rețeaua de apă. Echipajele Distrigaz au oprit alimentarea cu gaze, iar evacuarea locatarilor nu a fost necesară', a informat Băsășteanu.

Primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo, a precizat că incidentul s-a produs în timpul înlocuirii țevilor de la rețeaua de apă, iar furnizorul de gaze a dat asigurări că nu există scurgeri de gaze la nivelul solului.

'În timpul unor lucrări de înlocuire a rețelei de apă, pe Aleea Înfrățirii, echipa companiei care derulează lucrările a atins cu un utilaj o conductă de gaze, provocând o fisură (prima imagine). Am ajuns acolo la scurt timp după echipele de intervenție ale Distrigaz și ISU Olt, care m-au asigurat că a fost izolată conducta de gaz și că la nivelul solului nu există scurgeri de gaz.

De asemenea, m-au informat că situația este sub control și nu se impune evacuarea locuitorilor din zonă. I-am rugat pe toți cei responsabili să se asigure ca vor remedia situația în cursul zilei de astăzi, fără sincope în alimentarea cu gaze a locuitorilor din zonă și fără incidente', a notat primarul într-o postare pe Facebook.

