Panică la Slatina. O conductă de gaze a fost fisurată în urma unor lucrări publice FOTO

Autor: Adrian Zia
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 16:48
216 citiri
Panică la Slatina. O conductă de gaze a fost fisurată în urma unor lucrări publice FOTO
Conductă de gaze, fisurată la Slatina în urma unor lucrări publice FOTO Facebook/Mario De Mezzo

O conductă de gaze a fost fisurată luni, 27 octombrie, pe o stradă din municipiul Slatina, în timpul lucrărilor de modernizare a rețelei de apă, echipaje de pompieri intervenind în zonă pentru asigurarea măsurilor preventive, potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Olt, Alin Băsășteanu.

Acesta a informat că nu a fost necesară evacuarea locatarilor din zonă, iar furnizorul de gaze a oprit alimentarea.

'Pompierii Detașamentului Slatina intervin pe strada Aleea Înfrățirii din municipiul Slatina, cu o autospecială de stingere, o autospecială CBRN (chimic, biologic, radiologic și nuclear), un echipaj SMURD și o autospecială pentru primă intervenție, pentru asigurarea măsurilor specifice în urma fisurării unei țevi de gaze, produsă în timpul unor lucrări la rețeaua de apă. Echipajele Distrigaz au oprit alimentarea cu gaze, iar evacuarea locatarilor nu a fost necesară', a informat Băsășteanu.

Primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo, a precizat că incidentul s-a produs în timpul înlocuirii țevilor de la rețeaua de apă, iar furnizorul de gaze a dat asigurări că nu există scurgeri de gaze la nivelul solului.

'În timpul unor lucrări de înlocuire a rețelei de apă, pe Aleea Înfrățirii, echipa companiei care derulează lucrările a atins cu un utilaj o conductă de gaze, provocând o fisură (prima imagine). Am ajuns acolo la scurt timp după echipele de intervenție ale Distrigaz și ISU Olt, care m-au asigurat că a fost izolată conducta de gaz și că la nivelul solului nu există scurgeri de gaz.

De asemenea, m-au informat că situația este sub control și nu se impune evacuarea locuitorilor din zonă. I-am rugat pe toți cei responsabili să se asigure ca vor remedia situația în cursul zilei de astăzi, fără sincope în alimentarea cu gaze a locuitorilor din zonă și fără incidente', a notat primarul într-o postare pe Facebook.

Pericol de explozie în Ialomița. O cisternă cu motorină s-a răsturnat și au apărut scurgeri de combustibil. Pompierii au intervenit de urgență
Pericol de explozie în Ialomița. O cisternă cu motorină s-a răsturnat și au apărut scurgeri de combustibil. Pompierii au intervenit de urgență
A fost pericol de explozie, luni, 27 octombrie, în județul Ialomița. O cisternă, încărcată cu motorină, s-a răsturnat pe DN 2 București - Urziceni, în apropierea localității Coșereni....
Zeci de oameni evacuați de urgență în Vâlcea. S-a spart o țeavă de gaze subterană în timpul unor lucrări la canalizare
Zeci de oameni evacuați de urgență în Vâlcea. S-a spart o țeavă de gaze subterană în timpul unor lucrări la canalizare
Mai multe locuințe din stațiunea Băile Olănești au fost evacuate de urgentă, joi după-amiază, 23 octombrie, după ce o țeavă de gaze subterană de pe strada Cheia s-a spart în urma unor...
#Slatina, #conducta gaze fisurata, #interventie pompieri , #gaze
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Scandal de proportii: Camelia Voinea, "ultimatum" pentru Denisa Golgota, dupa acuzatiile fara precedent! "Nu stau cu mainile in san"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Nu se mai ascund! Jannik Sinner a confirmat relatia cu un model celebru

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Israelul a ridicat starea de urgență pentru localitățile de lângă Fâșia Gaza. E pentru prima dată după atacul din 7 octombrie 2023
  2. Încă o tragedie la un spital din România. O femeie de 34 de ani a murit de septicemie, la trei săptămâni după ce fusese operată
  3. Pompier din Cluj, erou în timpul liber. A salvat viața unui bărbat care a căzut într-o fântână și era în stop cardio-respirator FOTO
  4. Doi ucraineni, arestați în cazul operaţiunilor de sabotaj anunţată săptămâna trecută de Varşovia şi Bucureşti. Ce informații au colectat suspecții
  5. Român împușcat într-o parcare din Germania, chiar în fața fiului său. Motivul atacului
  6. Armata Română avertizează populația. Convoaie militare, formate din vehicule blindate, se vor deplasa pe principalele șosele ale României
  7. Panică la Slatina. O conductă de gaze a fost fisurată în urma unor lucrări publice FOTO
  8. Serghei Lavrov a spus o minciună cât Rusia de mare. A zis că Moscova nu a garantat integritatea teritorială a Ucrainei. Contrazice documentul semnat la Budapesta, cu SUA
  9. După luni de atacuri, Trump și Musk au îngropat securea războiului. „Întotdeauna mi-a plăcut Elon”, spune președintele SUA
  10. Viktor Orban îl critică în premieră pe Donald Trump pentru sancțiunile împotriva companiilor petroliere rusești. "A făcut o greșeală"